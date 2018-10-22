Ardında bir de not bırakmış...

Olay, dün öğlen saatlerinde Ambarlı Sahili’nde yaşandı. İddiaya göre 15 yaşındaki Y.Ç. sıkıntıları nedeniyle denize atlayarak intihar etmek istedi. Çantasını, eşyalarını ve yazdığı mektubu kayalıklara bırakan genç Marmara Denizi’nin serin sularına kendisini bıraktı.



İHA'nın haberine göre, bu sırada olay yerinde bulunan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bir polis memuru durumu fark etti. Polis olayı meslektaşlarına ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ekipler gelene kadar polis memurunun da yardımı ile vatandaşlar denize atlayarak boğulmak üzere olan gence müdahalede bulundu. O sırada denizde bulunan kayık yardımı ile genç kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekipleri ve polis çocuğa ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Denizden çıkarılan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



CAN PAZARI KAMERADA

Öte yandan denizde yaşanan can pazarı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde boğulmak üzere olan gencin yanına giden iki kişi güçlükle genci kurtararak kıyıya doğru götürmeye çalışıyor. Bu sırada bir botla da genç kıyıya çıkarılıyor.

Çocuğu kayığa alan vatandaş ise yaşananları aktardı.

MEKTUP BIRAKMIŞ

Y.Ç. intihar girişiminde bulunmadan önce beyaz bir kağıda, “Annemin haberi olmasın, üzülür” yazılı bir not yazdığı öğrenildi. Polis notu da kayıt altına aldı.

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