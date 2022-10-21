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Avcılar'da motosiklet bariyere çarptı, sürücü öldü

İstanbul Avcılar'daki TEM Bağlantı Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, bariyere çarparak sürüklendi. Motosiklet sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi

Avcılar'da motosiklet bariyere çarptı, sürücü öldü
Avcılar'da motosiklet kazası: 1 ölü
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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki TEM Bağlantı Yolu'nda bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 00.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Avcılar gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti kullanan sürücü kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet 100 metre ileriye savruldu. Yoldan geçen sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet sürücünün cansız bedeni cenaze aracıyla Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaza sonrası yola fırlayan motosiklet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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