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        Haberler Gündem Güncel Avcılar'da yola ağaç devrildi | Son dakika haberleri

        Avcılar'da devrilen ağaç, elektrik ve telefon kablolarına zarar verdi

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde yola devrilen ağaç, elektrik ve telefon kablolarına da zarar verdi. Ağaç, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 17:37 Güncelleme: 02.12.2024 - 17:37
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        Avcılar'da yola ağaç devrildi
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        İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Sofu Sokak'ta yol kenarında bulunan 40 yıllık iğde ağacı, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

        Yolu kapatan ağaç, elektrik ve telefon kablolarına da zarar verdi.

        İtfaiye ekipleri, ağacı testereyle keserek yoldan kaldırdı.

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