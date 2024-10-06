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        Haberler Gündem Avcılar’da fırtına nedeniyle binanın çatısı uçtu

        Avcılar’da fırtına nedeniyle binanın çatısı uçtu

        Avcılar'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçarken, bir ağaç da devrildi. Şiddetli yağışın ardından bazı sokaklar göle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 20:10 Güncelleme: 06.10.2024 - 20:12
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        Avcılar'da fırtına! Çatı uçtu, ağaç devrildi
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        Saat 16.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Cihangir Mahallesi’ndeki bir binanın çatısı uçtu.

        Üniversite Mahallesi, Bağlariçi Caddesi ile Firuzköy Bulvarı’nda da fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Devrilen ağaç bir otomobilde maddi hasara neden oldu.

        Fırtına nedeniyle bir işyerinin ise camekanı devrildi.

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