Avcılar’da fırtına nedeniyle binanın çatısı uçtu Avcılar'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçarken, bir ağaç da devrildi. Şiddetli yağışın ardından bazı sokaklar göle döndü.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.10.2024 - 20:10 Güncelleme: 06.10.2024 - 20:12 facebook

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