Avcılar'da korkutan yangın!

Yangın, saat 19.00 sıralarından Avcılar Tahtakale Mahallesi Servis Sokaktaki bir plastik geri dönüşüm yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çıkan yangını fark eden çalışanlar müdahale etmek istedi.

Çalışanlar başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy ve Şişli’den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.