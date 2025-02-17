Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Avcılar’da korkutan yangın!

        Avcılar’da geri dönüşüm yerinde yangın

        İstanbul Avcılar'da, plastik geri dönüşüm yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 19:58 Güncelleme: 17.02.2025 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avcılar'da korkutan yangın!
        ABONE OL

        Yangın, saat 19.00 sıralarından Avcılar Tahtakale Mahallesi Servis Sokaktaki bir plastik geri dönüşüm yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çıkan yangını fark eden çalışanlar müdahale etmek istedi.

        Çalışanlar başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy ve Şişli’den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sendikada silahlı saldırı!
        Sendikada silahlı saldırı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        17 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        17 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        Büyük maçlarda bir başka!
        Büyük maçlarda bir başka!
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezi mühürlendi!
        Tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezi mühürlendi!
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"