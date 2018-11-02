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Avlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Avlu 18. bölümü ile geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Büyük isyan sonrası yaraların sarıldığı son bölümün ardından gözler gelecek bölümde yaşanacaklara çevrildi. Peki; Avlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu son bölümde neler yaşandı? İşte cevabı...

02.11.2018 - 01:34 | Güncelleme:

Avlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu dizisinin izleyicileri son bölümün hemen ardından Avlu 19. bölümde yaşanacakları araştırıyor. Avlu yeni bölüm yani 19. bölüm ile ilgili ipuçlarını taşıması beklenen Avlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki; Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

AVLU 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu 18. bölümde; Yaşanan büyük isyandan sonra yaralar sarılmaktadır. Naciye, kızını korumak için taktik değiştirmek zorunda kalmıştır. Murat, Zerrin’in geçmişini araştırırken, Zerrin de Azra ile ilgili çok büyük bir sır öğrenecektir. Peki; Avlu 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki Avlu 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU OYUNCULARI

Demet Evgar (Deniz Demir), Ceren Moray (Azra Kaya), Nursel Köse (Kudret Öztürk), Nergis Öztürk (Zerrin), Kenan Ece (Murat Ünal), Teoman Kumbaracıbaş (Hakan Demir), Çağdaş Onur Öztürk (Oktay Boran), Onuryay Evrentan Atasalihi (Özlem Balaban), Şeyla Halis (Jale Şahin), Ayça Damgacı (Hasret Şengül), Denizcan Aktaş (Alp Öztürk), Tuğrul Tülek (Sinan), Simel Keçicioğlu (Derya), Selen Seyven (Heves)

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