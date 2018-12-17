Avlu 25. yeni bölümü ile Perşembe akşamı Star TV'de ekranlara gelecek. Avlu 24. son bölümünde; Azra kardeşi Eylül için her çırpınışında biraz daha dibe batmakta, battıkça daha da öfkelenmektedir. İşte, Avlu 25. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

AVLU 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Deniz için artık avluya geri dönüş vakti gelmiştir.

Deniz için artık avluya geri dönüş vakti gelmiştir... Bir kez daha aynı koridorlardan geçecektir ama bu defa bambaşka biri olarak. İçeride onu iki büyük tehlike beklemektedir.

Bir yanda onun firarı yüzünden başı belada olan Zerrin, diğer yanda evlat acısıyla perişan olmuş Kudret. Bu sırada Azra kardeşi Eylül için her çırpınışında biraz daha dibe batmakta, battıkça daha da öfkelenmektedir.

Avlu 25. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.

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