Avlu 28. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Avlu'da Deniz, öğrendiği yeni bir haberle büyük hayal kırıklığına uğradı. Şimdi ise ihaneti çözmek için yeni bir plan devreye soktu. Azra'nın tahliyesi herkesi çok mutlu oldu. Ancak görünen o ki Azra için dışarıda işler çok da kolay olmayacak. Avlu 29. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 28. son bölüm özeti haberimizde.

AVLU 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu 29. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak dizi ile ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberimizde olacak.

AVLU 28. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz, öğrendiği yeni bir haberle büyük hayal kırıklığına uğrar.

Azra, uzun zamandır heyecanla sonucunu beklediği mahkemeden yüzünde bir gülümseme ile döner. Artık özgürlüğünün kapıları aralanmıştır. Deniz ise kulağına fısıldanan bir haber ile büyük hayal kırıklığına uğrayacaktır. Nihal müdür cinayetindeki sürpriz gelişmeler Murat’ı büyük sarsıntıya uğratır. Bu esnada tekrar açılan arşivden Zerrin de kendi işine yarayacak yeni bilgiler elde edecektir