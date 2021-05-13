Koronavirüs önlemleri kapsamında 26 Nisan'da gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlarla birlikte tam kapanmaya geçilmiş ve AVM'ler de kapatılmıştı. Peki AVM'lerne zaman, hangi tarihte açılacak?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bir kez daha toplanacak. Tam kapanma ile ilgili olacak yeni Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler ile ilgili resmi açıklamanın da gelmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı AVM'lerin kapalı kalma denetimlerinin ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 bin vaka sayısının altı hedefine ulaşılırsa AVM'lerin de kademeli olarak açılması bekleniyor...