Avrasya Tüneli'nde kaza mı oldu? Avrasya Tüneli trafiğe açıldı mı?

Seçimin ilk günü nasıl geçti? İletişim politikasını değiştirdi mi? Yeniden aday olma motivasyonu ne? Nasıl bir yönetim listesi var? Anlaştığı bir teknik adam var mı? Anlaştığı yeni bir futbolcu var mı? Kadıköy'ün atmosferini nasıl görüyor? Samandıra ruhu nasıl gelecek? Transfer bütçesi belli mi? Tra... Daha Fazla Göster

Seçimin ilk günü nasıl geçti? İletişim politikasını değiştirdi mi? Yeniden aday olma motivasyonu ne? Nasıl bir yönetim listesi var? Anlaştığı bir teknik adam var mı? Anlaştığı yeni bir futbolcu var mı? Kadıköy'ün atmosferini nasıl görüyor? Samandıra ruhu nasıl gelecek? Transfer bütçesi belli mi? Transfer planlaması nasıl? Türk futbolunda bir "yapı" var mı? 3 Temmuz konusunda neler yapacak? Özel Röportaj'da Selen Gül Dayıoğlu moderatörlüğünde Ahmet Selim Kul ve Eren Eğilmez sordu, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım yanıtladı. Daha Az Göster