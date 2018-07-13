Manchester United - İvan Perisic
Manchester United, Hırvatistan formasıyla Dünya Kupası'nda yıldızını parlatan İvan Perisic'in peşini bırakmıyor. Kırmızı Şeytanlar, İnter ile 4 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki futbolcu yeni teklifini sundu.
Napoli - Suso
Sarri'nin ayrılmasının ardından Napoli'nin başına geçen Carlo Ancelotti, Milan'ın yıldızı Suso'yu istedi. 24 yaşındaki orta sahaya karşılık olarak takasta Callejon teklif edildi.
Roma ve İnter - Eduardo Salvio
Portekiz ekibi Benfica'nın oyuncusu Eduorda Salvio için 2 İtalyan ekibi karşı karşıya geldi. İnter ve Roma'nın istediği Arjantinli futbolcu için Benfica'nın 22.5 milyon Euro bonservis bedeli istedi.
Chelsea - Bonucci
Corriere dello Sport, geçen sezon Juventus'u bırakıp sürpriz şekilde Milan'a giden Leonardo Bonucci'yi Chelsea'nin istediğini yazdı.
Bayern Münih - Ante Rebic
Hırvatistan'ın Dünya Kupası'ndaki yıldızlarından Ante Rebic, Bayern Münih'in radarına takıldı. Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Niko Kovac, bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan vatandaşını ikna etmeye çalışıyor.
Monaco - Moise Kean
Genç yıldızları parlatıp yüksek rakamlara satan Monaco, 18 yaşındaki Moise Kean için Juventus'un kapısını çaldı.
İtalyan ekibi 2000 doğumlu forvet için 20 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.
Lyon - Hakim Ziyech
Ajax'ın Faslı 10 numarası Hakim Ziyech için Lyon da devreye girdi. Fransız ekibi uzun bir süredir Roma ile görüşen 25 yaşındaki ofansif orta saha için teklifini Lyon'a iletti.
Chelsea - Gonzalo Higuain
İtalyan basını, Cristiano Ronaldo'yu alan Juventus'un Gonzalo Higuain ile yollarını ayıracağını iddia etti. Corriere dello Sport'un haberine göre Arjantinli forvet de Chelsea'nin teklifine "Evet" dedi.
Barcelona - Eden Hazard
Belçika formasıyla Dünya Kupası'nda iyi bir performans gösteren Eden Hazard'ın takımı Chelsea'den ayrılacağı ileri sürüldü. İspanyol basını, 27 yaşındaki hücum oyuncusunu Barcelona'nın istediğini yazdı.
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