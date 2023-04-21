Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, yarı final müsabakasında Litvanyalı Mantas Knystautas’ı 8-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Şampiyonaya 1-8 turundan başlayan Rıza Kayaalp, Sırp Boris Petrusic’i 8-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Norveçli Oskar Marvik’in rakibi olan Rıza, minderden 8-0’lık üstünlükle ayrılarak yarı finale yükselen isim oldu. Yarı finalde de milli sporcu Litvanyalı Mantas Knystautas’ı 8-0 mağlup ederek final biletini aldı.
YORUMLAR