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Avrupa Güreş Şampiyonasında Rıza Kayaalp finale yükseldi

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finale adını yazdırdı

Avrupa Güreş Şampiyonasında Rıza Kayaalp finale yükseldi
İHA

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, yarı final müsabakasında Litvanyalı Mantas Knystautas’ı 8-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Şampiyonaya 1-8 turundan başlayan Rıza Kayaalp, Sırp Boris Petrusic’i 8-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Norveçli Oskar Marvik’in rakibi olan Rıza, minderden 8-0’lık üstünlükle ayrılarak yarı finale yükselen isim oldu. Yarı finalde de milli sporcu Litvanyalı Mantas Knystautas’ı 8-0 mağlup ederek final biletini aldı.

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