Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Avrupa İlaç Kurumu bazı ağrı kesicileri incelemeye aldı | Sağlık Haberleri

        Avrupa İlaç Kurumu bazı ağrı kesicileri incelemeye aldı

        Avrupa İlaç Kurumu (EMA), agranülositoza (akvuyar sayısının azalması) neden olduğu tespit edilen bazı ağrı kesicilerin inceleme altına alındığını, inceleme sonucunda bu ilaçlara yönelik tavsiyelerin paylaşılacağını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 14:59 Güncelleme: 17.06.2024 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa İlaç Kurumu bazı ağrı kesicileri incelemeye aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa İlaç Kurumu'ndan (EMA) konuyla ilgili yapılan açıklamada, “EMA, bilinen agranülositoz riskini en aza indirmek için alınan önlemlerin yeterince etkili olmayabileceğine dair endişelerin ardından ağrı kesici metamizol içeren ilaçlarla ilgili bir inceleme başlattı. EMA'nın güvenlik komitesi (PRAC) AB'de farklı ruhsatlı kullanımlarında ruhsatlandırılmış tüm metamizol içeren ilaçlar için agranülositoz riskini ve mevcut risk minimizasyon önlemlerini gözden geçirecektir. Komite, agranülositozun ilaçların fayda-risk dengesi üzerindeki etkisini değerlendirecek ve AB genelinde ruhsatlarının devam ettirilmesi, değiştirilmesi, askıya alınması veya iptal edilmesi konusunda bir tavsiye yayınlayacaktır” denildi.

        REKLAM

        İLAÇ LİSTESİ YAYIMLANDI

        EMA, bu ağrı kesicilerin 1920’lerden bu yana Avrupa genelinde kullanıldığını belirterek, ilaçların listesini de paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        “Metamizol içeren ilaçlar bir dizi AB ülkesinde ruhsatlandırılmıştır: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya. Finlandiya'da ruhsatlı tek metamizol içeren ilaç geri çekilmektedir.

        Bir dizi isim altında mevcutturlar: Afexil, Algifen, Algifen Neo, Algi-Mabo, Algocalmin, Algopyrin, Algozone, Alindor, Alkagin, Alvotor, Analgin, Benlek, Berlosin, Buscapina Compositum, Dialginum, Dolocalma, Flamborin, Gardan, Hexalgin, Locamin, Metagelan, Metalgial, Metamistad, Metamizol, Metapyrin, Natrijev, Nodoryl, Nofebran, Nolotil, Novalgin, Novalgina, Novalgine, Novaminsulfon, Novocalmin, Panalgorin, Piafen, Piralgin, Pyralgin, Pyralgina, Quarelin, Scopolan Compositum, Spasmalgon ve Tempalgin.”

        AGRANÜLASİTOZ NEDİR?

        Agranülositoz, vücutta ani ve sık gelişebilen tehlikeli bir lökopeni, akyuvar sayısının azalmasıdır. Agranülositoz, asemptomatik olabileceği gibi ani ateş ve boğaz ağrısı ile de kendini gösterebilir. Herhangi bir organın çok hızlı ilerleyen enfeksiyonu da olabilir. Lökositler eksik olduğundan, mikroskobik organizmalar hızla dolaşım sistemine girebilir ve sayılarını artırarak ölüm nedeni olabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!
        Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Rekorlarına bir yenisini ekleyecek
        Rekorlarına bir yenisini ekleyecek
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Ameliyatın izlerini silme adına
        Ameliyatın izlerini silme adına
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"