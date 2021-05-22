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Avrupa Karate Şampiyonası'nda millilerden madalya yağmuru

Akşam seansında Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan ve Serap Özçelik Arapoğlu altın madalya kazanırken, Dilara Bozan ve Kadın Kumite Milli Takımı gümüş madalya aldı. Milliler, bugün 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı

Avrupa Karate Şampiyonası'nda millilerden madalya yağmuru

Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan ve Serap Özçelik Arapoğlu altın, Dilara Bozan ve Kadın Kumite Milli Takımı gümüş madalya elde etti.

Şampiyonanın dördüncü gün akşam seansında milliler 3 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Milliler, bugün 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 8 madalya elde etti.

Erkekler katada Ali Sofuoğlu, İspanyol Damian Quintero'yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu İspanyol Quintero'yu yenen Ali, Türkiye'ye katada ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

Erkekler kumite 60 kilo finalinde Eray Şamdan, Letonyalı Kalvis Kalnins'i yenerek kürsünün zirvesinde yer aldı. Eray, büyüklerde kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

SERAP 5. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Kumite 50 kilo finalinde Alman Shara Hubrich'i mağlup eden Serap Özçelik Arapoğlu, altın madalya kazandı.

Türkiye'yi Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek olan milli sporcu, Avrupa şampiyonalarında kariyerindeki 5. altın madalyasını elde etti.

Eda Eltemur, Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu ve Gülsen Demirtürk'ten oluşan Kadın Kumite Milli Takımı, Almanya'ya mağlup olarak gümüş madalya aldı.

Kadınlar katada mücadele eden Dilara Bozan da İspanyol rakibi Jaime Sandra Sanchez'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Şampiyonada bugün gündüz seansında Meltem Hocaoğlu Akyol ve Uğur Aktaş altın, Eda Eltemur ise bronz madalya almıştı.

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli karateciler için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda şu ana kadar 5’i altın, 2’si gümüş, 1’i bronz olmak üzere 8 madalya kazanan sporcularımızı kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şampiyonada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”

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