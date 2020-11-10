E-ticaret devine 28 milyar dolarlık soruşturma 0:00 / 0:00

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Avrupa Komisyonu, çevrimiçi perakende pazarlarında rekabeti bozarak AB antitröst kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD’li e-ticaret devi Amazon hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Amazon’un Fransa ve Almanya’daki faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan şikayeti inceleyen AB, teknoloji devinin üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanma şeklinin rekabet kurallarına aykırı olduğunu duyurdu.

Amazon’un, üçüncü taraf satıcılardan alınan verileri kullanarak hem pazar yeri platformu hem de bu pazarda oyuncu olarak hareket etmesinin rekabet kurallarına uymadığını vurgulayan komisyon, ayrıca Amazon'un kendi perakende tekliflerine ve Amazon'un lojistik ve teslimat hizmetlerini kullanan pazar satıcılarının tekliflerine olası tercihli muamelesine ilişkin ikinci bir resmi rekabet soruşturması başlattı.

AB nezdinde başlatılan soruşturmada, Amazon'a şirketin yıllık küresel gelirinin yüzde 10'una kadar bir para cezası çıkabilir. Bu da 2019 yılında yıllık toplam geliri 280 milyar dolar Amazon’un 28 milyar dolarlık bir para cezası kesilmesi ile karşı karşıya kalması anlamına geliyor. AB’nin bu suçlamaları reddeden Amazon’un rekabeti ihlal davasının gelecek yıl sonuçlanması bekleniyor.

'ADİL OLMAK ZORUNDA'

Avrupa Komisyonu Rekabetten Sorumlu Komisyon Üyesi Margrethe Vestager, şunları söyledi:

“Amazon gibi pazar gücüne sahip ikili rol platformlarının rekabeti bozmamasını sağlamalıyız. Üçüncü taraf satıcıların faaliyetlerine ilişkin veriler, bu satıcılara rakip olarak davrandığında Amazon'un yararına kullanılmamalıdır. Amazon platformundaki rekabet koşulları da adil olmalıdır. Kuralları, Amazon'un kendi perakende tekliflerini yapay olarak desteklememeli veya Amazon'un lojistik ve teslimat hizmetlerini kullanan perakendecilerin tekliflerine avantaj sağlamamalıdır. E-ticaret patlaması ve Amazon'un önde gelen e-ticaret platformu olmasıyla birlikte, tüketicilere çevrimiçi olarak adil ve bozulmamış erişim tüm satıcılar için önemlidir."

AB, Google'da da 2019 yılında internet reklamlarında piyasa hakimiyetini kötüye kullanmaktan 1.5 milyar Euro, 2018'de Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı için 4.3 milyar Euro ve 2017'de de internet alışveriş sitelerindeki hakimiyetini kötüye kullanmaktan 2.4 milyar Euro'luk para cezası kesmişti.