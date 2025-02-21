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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar - Futbol Haberleri

        Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Son 16 turu müsabakaları 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 02:07 Güncelleme: 21.02.2025 - 02:07
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        Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off etabı, 4 rövanş karşılaşmasıyla sona erdi.

        Fenerbahçe, 3-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında konuk olduğu Belçika temsilcisi Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak tur atladı.

        Play-off etabında TSİ 23.00'te oynanan rövanş maçlarında rakiplerini eleyen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad ve Ajax, son 16 turuna yükseldi.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Viktoria Plzen (Çekya)-Ferencvaros (Macaristan): 3-0 (0-1)

        Ajax (Hollanda)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-2 (Uzatmalarda) (2-0)

        Real Sociedad (İspanya)-Midtjylland (Danimarka): 5-2 (2-1)

        Anderlecht (Belçika)-Fenerbahçe: 2-2 (0-3)

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        SON 16 TURUNA KALAN TAKIMLAR

        Play-off etabını geçen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma, son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

        Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers ise lig aşamasında ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna katılma hakkı elde etti.

        Ligde son 16 turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek.

        Fenerbahçe, son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile eşleşecek.

        Son 16 turu maçları, 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.

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