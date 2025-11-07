AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Avrupa Ligi güncel puan durumu... Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Alınan beraberliğin ardından, sarı-lacivertlilerin puan durumundaki yeri ve kaç puanı olduğu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte güncel Avrupa Ligi puan durumu...