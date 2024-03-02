Avrupa Merkez Bankası ECB, enflasyona karşı bu yılın başında faiz oranlarını rekor seviyeye yükseltmişti. Banka son zamanlarda gelecek birkaç ay için faiz oranlarının sabit kalacağı sinyalini verirken; piyasalar, bankanın bir sonraki hamlesinin faiz oranlarında indirim olmasını bekliyor. Ancak analistler ECB'nin faiz değişikliğine gitmeyeceğini düşünüyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar...