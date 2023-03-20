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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en önemli 5 futbol ligi İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
AA

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer almaya devam etti. Almanya'da ise Borussia Dortmund, liderlik koltuğunu Bayern Münih'in elinden aldı.

PREMIER LİG

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Arsenal, konuk ettiği Crystal Palace'ı 4-1 mağlup ederek ligde galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Şampiyonlar Ligi kotası almak için mücadele eden takımlardan Tottenham, Southampton deplasmanından 3-3 beraberlikle ayrıldı. Newcastle United ise konuk olduğu Nottingham Forrest'ı 2-1'le geçti.

Devre arasında yaptığı büyük bütçeli transferlere rağmen istikrarlı bir performans sergileyemeyen Chelsea de konuk ettiği Everton ile 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Federasyon Kupası maçları nedeniyle Manchester City, Manchester United ve Liverpool'un bu haftaki lig müsabakaları, ertelendi.

Premier Lig'in 28. haftası sonunda 69 puanla liderliğini sürdüren Arsenal'ı, 61 puanla Manchester City (bir maçı eksik), 50 puanla Manchester United (iki maçı eksik), 49 puanla Tottenham, 47 puanla Newcastle United (iki maçı eksik) ve 42 puanla Liverpool (iki maçı eksik) izledi.

LALIGA

Puan tablosunun tepesindeki Barcelona, "El Clasico" mücadelesinde, konuk ettiği Real Madrid'i uzatmaların oynandığı 90+2. dakikada Franck Kessie'nin golüyle 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında büyük avantajını sürdürdü.

Atletico Madrid, konuk ettiği Valencia'yı 3-0, Real Sociedad ise ağırladığı Elche'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.

La Liga'nın 26. haftasının ardından 68 puanı bulunan Barcelona'yı Real Madrid 12, Atletico Madrid 17, Real Sociedad ise 20 puan geriden takip etti.

SERIE A

Şampiyonluğun büyük favorisi Napoli, Torino deplasmanından 4-0 galip ayrıldı.

Lazio, ağırladığı Roma'yı 1-0, Juventus ise deplasmanda Inter'i aynı skorla mağlup etti.

Son şampiyon Milan ise konuk olduğu Udinese'ye 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesinde geriye düştü.

Serie A'nın 27. haftasını 71 puanla geçen Napoli'yi, 52 puanlı Lazio, 50 puanlı Inter, 48 puanlı Milan izledi.

BUNDESLIGA

Son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih, Bayer Leverkusen deplasmanından 2-1 mağlup ayrılarak liderlik koltuğunu koruyamadı. Bu durumu iyi değerlendiren Borussia Dortmund, ağırladığı Köln'ü 6-1 gibi farklı bir skorla geçerek zirvenin yeni sahibi oldu.

Sezonun flaş ekibi Union Berlin, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerek zirve yarışına yeniden ortak oldu. Freiburg, konuk olduğu Mainz 05 ile 1-1 berabere kalırken, Leipzig ise Bochum deplasmanında 1-0 kaybetti.

Bundesliga'nın 25. haftası sonunda 53 puanlı Borussia Dortmund'u, 52 puanla Bayern Münih, 48 puanla Union Berlin, 46 puanla Freiburg ve 45 puanla Leipzig takip etti.

LIGUE 1

Zirvedeki PSG, konuk olduğu Rennes'e 2-0 mağlup olmasına rağmen liderlik koltuğundaki yerini korudu.

En yakın takipçisi Olimpik Marsilya, Şilili yıldızı Alexis Sanchez'in golleriyle Reims deplasmanından 2-1 galip ayrıldı ve zirve yarışında daha iddialı konuma geldi. Sezonun istikrarlı takımlarından Lens ise ağırladığı Angers'i 3-0 mağlup etti.

Ligin 28. haftası sonunda PSG, 66 puanla zirvede yer aldı. Olimpik Marsilya 59, Lens 57 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

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