Avrupa'nın LNG terminali yatırımları, gaz talebindeki düşüşle yavaşlıyor

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü'nün (IEEFA) yayımladığı verilere göre, Avrupa'nın LNG yeniden gazlaştırma kapasitesi 2023'te yüzde 13, 2024'te yüzde 8 arttı. Bu yıl söz konusu artışın yüzde 2 olacağı tahmin ediliyor.

Avrupa gaz tüketimi 2022'de 488, 2023'te 452, 2024'te 454 milyar metreküp olarak gerçekleşti. Türkiye, İngiltere, Norveç'in de dahil edildiği çalışmaya göre, tüketimin bu yıl 461 milyar metreküp olacağı, 2030'da ise 395 milyar metreküpe düşeceği hesaplanıyor.

Kıtanın gaz tüketiminin 2025-2030 döneminde yüzde 15, LNG ithalatının ise yüzde 20 azalacağı değerlendiriliyor. Gaz talebindeki düşüşün, LNG terminallerindeki kapasite artışına yönelik yatırımları yavaşlattığı belirtiliyor.

IEEFA Avrupa Baş Enerji Analisti Ana Maria Jaller-Makarewicz, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları ifade etti:

"Avrupa, 2022 başından bu yana Rus boru gazı ithalatından uzaklaşırken, 19 LNG terminali kurdu veya genişletti. Ancak son dönemde yaşanan terminal iptalleri ve kapanmaları, Avrupa ülkelerinin LNG talebini abarttığını gösteriyor. LNG terminalleri inşa etmeye veya genişletmeye devam eden Avrupa ülkeleri, enerji dönüşümünün hızlandığı bir dönemde gereksiz altyapılara yatırım yapma riskiyle karşı karşıya. LNG sektörü, terminallerin enerji arz güvenliğini sağlamadaki rolünü sıkça vurguluyor. Avrupa'nın son dönemde yaşadığı gecikmeler ve teknik sorunlar, bu iddiayı sorgulatıyor."

Jaller-Makarewicz, Avrupa'da LNG terminallerinin genellikle enerji arz güvenliğiyle ilişkilendirildiğini ancak Avrupa'da enerji güvenliği sağlamada tüketimi azaltmanın daha etkili olduğunu belirtti. Avrupa, Rus gazının Ukrayna üzerinden akışının 1 Ocak'ta durmasının ardından LNG ithalatını artırdı. LNG ithalatı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 arttı. Bu dönemde ABD, Avrupa'nın başlıca LNG tedarikçisi konumunu pekiştirdi. Avrupa'nın ABD'den LNG ithalatı 2025'in ilk yarısında yıllık bazda yüzde 46 arttı ve ABD bu dönemde kıtanın LNG ithalatının yüzde 57'sini karşıladı. Rus LNG'sinde rekor ithalat Avrupa'nın Rusya'dan LNG ithalatı 2025'in ilk yarısında yıllık bazda yüzde 2 artarak rekor seviyeye ulaştı. Fransa, 2025'in ilk yarısında Avrupa'nın Rusya'dan LNG ithalatının yüzde 41'ini gerçekleştirdi. İthalatın yüzde 28'ini Belçika, yüzde 20'sini İspanya, yüzde 9'unu Hollanda ve yüzde 2'sini Portekiz yaptı. IEEFA verilerine göre, 2022 başından Haziran 2025'e kadar AB ülkeleri, Rusya'dan boru hattı gazı ve LNG ithalatı için yaklaşık 120 milyar euro harcadı.