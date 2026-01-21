Avrupa Parlamentosu, MERCOSUR ile ticaret anlaşmasını mahkemeye taşıyor

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı kapsayan MERCOSUR ülkelerinin 17 Ocak'ta imzaladıkları ticaret anlaşması görüşüldü.

AP milletvekilleri, AB-MECOSUR anlaşmasının AB anlaşmalarına uygun olup olmadığını değerlendirmesi için Avrupa Adalet Divanı'ndan hukuki görüş alınmasına ilişkin kararı 324 hayıra karşı 334 evet oyuyla kabul etti.

Bu aşamadan sonra Avrupa Adalet Divanı, AB-MERCOSUR anlaşmasının hukuki unsurlarını inceleyecek. Mahkemenin benzer kararları alması 2 yıl kadar sürmüştü.

Müzakeresi 25 yıl alan ve 17 Ocak'ta imzalanan AB-MERCOSUR ticaret anlaşması, AP ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek. Anlaşma kapsamında, sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanacak. Buna karşılık MERCOSUR ülkeleri pazarlarını Avrupa sanayi ürünlerine daha fazla açacak.

Anlaşma, MERCOSUR'dan AB'ye gönderilen hassas tarım ürünlerinin gerekli durumlarda pazara erişimini sınırlandırabilecek tedbir maddeleri de içeriyor. Ancak Avrupalı çiftçiler bunu yeterli bulmuyor.