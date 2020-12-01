Avrupa şampiyonları, Spor Saati'ne katıldı

Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda '3 çember 2 labut’ aletinde Avrupa şampiyonu olarak tarih yazan milli sporcular Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati'ne konuk oldu. 'Altın beşli' Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'le birlikte Emin Çağlar ile Fatih Altaylı'nın sorularıyla yanıtladılar.

Fatih Altaylı: Daha önce de iyi sporcularımız vardı. Kızların başarısı muazzam. Çok da gençler. Bravo demek lazım. Hiç madalya almadığımız bir spor branşı. Sizi, en çok kızlarımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. Bir sporcunun nasıl yetiştiğini en iyi bilenlerdenim. Gece gündüz çalıştılar herhalde.

Suat Çelen: Çok doğru söylediniz. Ailelere teşekkür ediyorum. 4-5 sene önce bize kendilerini emanet ettiler. Biz nasıl onları bir araya getirebileceğimizi düşündük. En çok Ankara'dan sporcu vardı. Hepsini Ankara'da topladık. Bulgaristan'dan bir hoca transfer ettik. Adı cimnastik ama çok keskin ayrılan branşlar. Çok mutluyuz. Olimpiyat kotası alan 3 ülkeyi geçtik. Kızlarımız çok genç. Önümüzdeki yıl için potaya girdik. Büyük başarı. Ritmikte böyle bir başarı bizleri çok mutlu etti. Bu madalyayı kadınlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza armağan ettik.

Fatih Altaylı: Eğitim ve sporu beraber götürmek büyük başarı. Kızlarımız okullarında nasıl?

Suat Çelen: Kaptanımız üniversite okuyor, diğerleri lisede. Sınavlara girecekler. Hangi işi yaparsanız yapın, bir işi en üst seviye yapmak için fedakarlık gerekiyor. Ciddi çalışıyorlar. Biz de okul hayatlarını takip ediyoruz. Bakanlık anlaşma yaptı. Burs alacaklar. Sporcular da bizler de taşın altına elimizi soktuk. Bir şeyi yapmak isterseniz yaparsınız. Her sporcu sanki beden eğitimi okur gibi bir algı var. Biz sporcularımıza bunu söylüyoruz, bunu değiştirmek istiyoruz. Çok küçük yaşta başlanıyor. 3 yaşında başlanıyor, 6 yaşında lisan çıkıyor, 7 yaşında yarışıyorlar. Bu disipline çok küçük yaşta alıştılar. Yeter ki hayal edelim. Bu bir başarıydı. İlk 50'ye girince alkış alıyorduk. İnsanlar bu başarıyı hayal bile edemiyorlardı. Biz hayal ettik, sporcularımız bunu gerçekleştirdi.

"BU BAŞARIMIZIN ALTINDA ÇOK BÜYÜK EMEĞİMİZ VAR"

Duygu Doğan (kaptan): Bu başarımızın altında çok büyük emeğimiz var. Çok uğraş verdik. Kendimizi en iyi şekilde gösterdik. Pandemi sürecini en iyi yöneten ülke olduğumuzu kanıtlamış olduk. Çok mutluyuz. Böyle zor bir zamanda ülkemize bu gururu yaşattığımız için çok mutluyuz.

Puanı ilk gördüğümüzde inanamadık. Hedefimiz her zaman madalyaydı. Bütün çalışmalarımız bunun üzerineydi. Yeni yeni idrak edebiliyoruz.

Hedeflerimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'ndan olimpiyat kotası almak istiyoruz. Türkiye'de bir ilk olmak istiyoruz. İnşallah tam gaz çalışarak bunu da başaracağız.

Azra Akıncı: 17 yaşındayım. Ailemin yönlendirmesiyle 4,5 yaşında başladım. 4 yıldır grupla çalışıyorum. Okullarımıza federasyonumuz çok destek oluyor. Devamsızlık sıkıntısı olmuyor.

Eda Asar: 17 yaşındayım. Ailem yönlendirdi. 11 yıldır bu sporu yapıyorum.

Peri Berker: 4,5 yaşımda başladım. Ablam yapıyordu, hocası yönlendirdi. Herkese tavsiye ediyorum. Bütün sporların temeli diyebiliriz. Derslerle birlikte yönetmek o kadar zor olmuyor. Küçük yaşlarda alıştığımız için bu yaşam tarzını benimsedik.

Duygu Doğan: Takım kaptanıyım. 8 yaşında başladım, annemin yönlendirmesiyle. Hayatım boyunca devam ettirmek istedim. Ankara Üniversitesi'nde beden öğretmenliği ve spor eğitimi okuyorum. Mezun olduktan sonra da mesleğimi en iyi şekilde devam ettirmek istiyorum.

Nil Karabina: Ben de 4,5 yaşında başladım. 4 senedir bu grupla ilerliyorum. Federasyonumuzun ve bakanlığımızın sayesinde zorlanmıyoruz okulda. Bu sporu bu kadar sevmesek buralara gelemezdik. Herkese de tavsiye ediyorum.

Defne Alpaslan: 5 yaşında başladım. 4 yıldır arkadaşlarımla birlikteyim. Çok keyifli ama bir o kadar da ciddi bir spor. Herkese tavsiye ediyorum.