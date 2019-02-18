Avrupa ülkeleri Suriye'deki IŞİD militanları için güvenli çözüm arıyor

Bir Suriye Demokratik Güçleri militanı, Suriye'de IŞİD'in elindeki son bölgelerden Baghouz'a düzenlenen operasyon sırasında kentten kaçan sivilleri denetliyor

Belçika ve Hollanda ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Suriye'de yakalanan IŞİD militanlarını geri alıp yargılama" çağrısının ardından, geniş tabanlı bir çözüm arayışına girdi.

Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, Suriye'deki IŞİD militanlarının geri getirilerek yargılanması konusunda diğer Avrupa ülkeleri ile sürekli temas halinde olduklarını açıkladı.

Belçikalı bakan, Pazar günü katıldığı bir televizyon programında, Trump'ın er ya da geç böyle bir açıklama yapmasını beklediğini söyledi.

Geens, ABD'nin bölgeden geri çekilme açıklamasından sonra, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD militanlarının kaldığı kampları koruyan Kürtlerin, Türkiye'nin olası saldırısı ile karşı karşıya kaldığını savundu.

Suriye'de bulunan IŞİD militanlarının geri getirilmesi konusunda Avrupa'da ortak bir yaklaşımın gerekli olduğunu vurgulayan Belçika Adalet Bakanı, geniş tabanlı bir çözüm için destek arayışında olduklarını belirtti.

Geens'e göre, bulunacak çözüm, en az güvenlik riski içermeli. Belçikalı bakan, IŞİD militanlarının serbest bırakılması durumunda ne olacağını kestiremediklerini vurgulayarak, "Kontrol altında tutulmaları, tamamen özgür olmalarından iyidir" dedi.

Bir süre önce koalisyon hükümetinden ayrılan Yeni Flaman İttifakı Partisi (N - VA) ise, Suriye'deki IŞİD militanlarının vatandaşlıktan çıkarılarak, sorunun kökten çözümünü savunuyor.

N - VA lideri Bart De Wever, "En iyi çözüm orada ölmeleri ama bu olmazsa vatandaşlıktan çıkarılmaları önemli. Çünkü Belçika vatandaşlığı bulunmadığı için bir daha Avrupa'ya giremezler" dedi.

Ancak vatandaşlıktan çıkarma, ancak çifte uyruğa sahip kişiler için geçerli. Uluslararası anlaşmalar vatansızlığı (haymatlos) yasakladığı için, sadece Belçika uyruğuna sahip kişiler vatandaşlıktan çıkarılamıyor.

Belçika hükümeti, Suriye'den dönenlerin güvenlik sorunu yaratmasını önleyecek bir çözüm için çalışıyor.

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Benzer bir çalışma Hollanda'da yapılıyor. Hollanda, terör örgütleri ile bağlantısı gerekçesiyle çifte pasaporta sahip 15 IŞİD üyesini vatandaşlıktan çıkardı. Ancak sadece Hollanda vatandaşı olanlar, bir anlamsa hükümet için "baş ağrısı."

Hollanda hükümeti, IŞİD militanlarının ülkeye geri dönüşüne çok da sıcak bakmıyor.

Belçika'da olduğu gibi Hollanda'da siyasetçilerin önemli bir kısmı, IŞİD militanlarının Suriye'deki cezaevlerinde kalması gerektiğini savunuyor.

İngiltere'de de IŞİD'e katılan Şamima Begüm'ün durumu son günlerde tartışılıyor.

Suriye'de bir mülteci kampında bulunan Begüm, İngiltere'ye dönmek istediğini söylemiş, BBC'ye konuşan Güvenlik Bakan Yardımcısı Ben Wallace ise Begüm'ün İngiltere'ye dönmesi halinde hakkında soruşturma açılacağını, "terör suçu işleyip işlemediğine" bakılacağını açıklamıştı.

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