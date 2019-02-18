SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler >DÜNYA

Avrupa ülkeleri Suriye'deki IŞİD militanları için güvenli çözüm arıyor

Avrupa ülkeleri ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Suriye'de yakalanan IŞİD militanlarını geri alıp yargılama" çağrısının ardından, geniş tabanlı bir çözüm arayışına girdi. Hollanda ve Belçika, IŞİD'e katılanların vatandaşlığını iptal etmek istese de uluslararası yasalar, bunu sadece çifte vatandaşlar için yapmasına izin veriyor. İngiltere ise IŞİD'e katıldıktan sonra dönmek isteyen 19 yaşındaki Şamima Begüm'ü tartışıyor.

Giriş: 18.02.2019 - 10:54 | Güncelleme:
- Getty Images
Bir Suriye Demokratik Güçleri militanı, Suriye'de IŞİD'in elindeki son bölgelerden Baghouz'a düzenlenen operasyon sırasında kentten kaçan sivilleri denetliyor

Belçika ve Hollanda ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Suriye'de yakalanan IŞİD militanlarını geri alıp yargılama" çağrısının ardından, geniş tabanlı bir çözüm arayışına girdi.

Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, Suriye'deki IŞİD militanlarının geri getirilerek yargılanması konusunda diğer Avrupa ülkeleri ile sürekli temas halinde olduklarını açıkladı.

Belçikalı bakan, Pazar günü katıldığı bir televizyon programında, Trump'ın er ya da geç böyle bir açıklama yapmasını beklediğini söyledi.

Geens, ABD'nin bölgeden geri çekilme açıklamasından sonra, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD militanlarının kaldığı kampları koruyan Kürtlerin, Türkiye'nin olası saldırısı ile karşı karşıya kaldığını savundu.

Suriye'de bulunan IŞİD militanlarının geri getirilmesi konusunda Avrupa'da ortak bir yaklaşımın gerekli olduğunu vurgulayan Belçika Adalet Bakanı, geniş tabanlı bir çözüm için destek arayışında olduklarını belirtti.

Geens'e göre, bulunacak çözüm, en az güvenlik riski içermeli. Belçikalı bakan, IŞİD militanlarının serbest bırakılması durumunda ne olacağını kestiremediklerini vurgulayarak, "Kontrol altında tutulmaları, tamamen özgür olmalarından iyidir" dedi.

Bir süre önce koalisyon hükümetinden ayrılan Yeni Flaman İttifakı Partisi (N - VA) ise, Suriye'deki IŞİD militanlarının vatandaşlıktan çıkarılarak, sorunun kökten çözümünü savunuyor.

N - VA lideri Bart De Wever, "En iyi çözüm orada ölmeleri ama bu olmazsa vatandaşlıktan çıkarılmaları önemli. Çünkü Belçika vatandaşlığı bulunmadığı için bir daha Avrupa'ya giremezler" dedi.

Ancak vatandaşlıktan çıkarma, ancak çifte uyruğa sahip kişiler için geçerli. Uluslararası anlaşmalar vatansızlığı (haymatlos) yasakladığı için, sadece Belçika uyruğuna sahip kişiler vatandaşlıktan çıkarılamıyor.

Belçika hükümeti, Suriye'den dönenlerin güvenlik sorunu yaratmasını önleyecek bir çözüm için çalışıyor.

  • ABD Başkanı Trump'tan Avrupa ülkelerine: IŞİD üyesi vatandaşlarınızı geri alın

Benzer bir çalışma Hollanda'da yapılıyor. Hollanda, terör örgütleri ile bağlantısı gerekçesiyle çifte pasaporta sahip 15 IŞİD üyesini vatandaşlıktan çıkardı. Ancak sadece Hollanda vatandaşı olanlar, bir anlamsa hükümet için "baş ağrısı."

Hollanda hükümeti, IŞİD militanlarının ülkeye geri dönüşüne çok da sıcak bakmıyor.

Belçika'da olduğu gibi Hollanda'da siyasetçilerin önemli bir kısmı, IŞİD militanlarının Suriye'deki cezaevlerinde kalması gerektiğini savunuyor.

İngiltere'de de IŞİD'e katılan Şamima Begüm'ün durumu son günlerde tartışılıyor.

Suriye'de bir mülteci kampında bulunan Begüm, İngiltere'ye dönmek istediğini söylemiş, BBC'ye konuşan Güvenlik Bakan Yardımcısı Ben Wallace ise Begüm'ün İngiltere'ye dönmesi halinde hakkında soruşturma açılacağını, "terör suçu işleyip işlemediğine" bakılacağını açıklamıştı.

  • 4 yıl önce Suriye'ye kaçıp IŞİD'e katılan İngiliz: Pişman değilim ama dönmek istiyorum
  • Ezidi genç kadın, 2014'te kendisini esir alan IŞİD'liyle Almanya sokaklarında karşılaştı

BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Saidaiji Eyo: Japonya'da yarı çıplak 10 bin erkek şanslı çubukların peşinde
Saidaiji Eyo: Japonya'da yarı çıplak 10 bin erkek şanslı çubukların peşinde
Batı Avrupa ülkeleri IŞİD'e katıldıktan sonra geri dönenlere ne yapıyor?
Batı Avrupa ülkeleri IŞİD'e katıldıktan sonra geri dönenlere ne yapıyor?
Avrupa ülkeleri Suriye'deki IŞİD militanları için güvenli çözüm arıyor
Avrupa ülkeleri Suriye'deki IŞİD militanları için güvenli çözüm arıyor
ABD Başkanı Trump'tan Avrupa ülkelerine: IŞİD üyesi vatandaşlarınızı geri alın
ABD Başkanı Trump'tan Avrupa ülkelerine: IŞİD üyesi vatandaşlarınızı geri alın
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
KDV kaldırılınca kitap ve dergi fiyatları düşecek mi?
KDV kaldırılınca kitap ve dergi fiyatları düşecek mi?
Belçika'da 24 saatlik genel grev nedeniyle hayat durdu, ülke hava sahası kapandı
Belçika'da 24 saatlik genel grev nedeniyle hayat durdu, ülke hava sahası kapandı
Tanzim satış başladı: 8 soruda bilmeniz gerekenler
Tanzim satış başladı: 8 soruda bilmeniz gerekenler
Venezuela krizi: ABD'den Venezuela'nın resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım
Venezuela krizi: ABD'den Venezuela'nın resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X