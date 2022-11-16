KAHVE LÜSK MÜ OLUYOR?

AB dışındaki Avrupa ülkeleri ele alındığında ise kahve fiyatlarında en çok artışın görüldüğü ülke Türkiye odu. Eylül 2022 itibariyle kahve fiyatlarında yıllık artış Türkiye’de yüzde 111 oranını gördü. Bu oran AB ortalamasında yüzde 17 olarak gerçekleşti.