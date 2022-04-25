Avrupa’nın ‘Rus ajan’ savaşı 0:00 / 0:00

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Business Insider'ın haberine göre Ukrayna'daki savaşın ortasında, Avrupa'da da gizli bir savaş sürüyor.

Mart ayının başından bu yana, çoğu AB ülkesi olmak üzere kıta genelinde 400'den fazla Rus diplomatik personeli büyükelçiliklerden ve diplomatik misyonlardan ihraç edildi. Sınır dışı edilenlerin çoğunun Rus istihbarat ajanları olduğundan şüpheleniliyor.

Avrupa ülkeleri, Rus istihbarat ajanlarının 2018'de İngiltere'de Sergei Skripal'e suikast girişiminde bulunmasının ardından yaklaşık 200 Rus'u sınır dışı etmişti. Ancak, bu ihraç dalgası Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana görülen belki de tarihin en büyüğü.

Tufts Üniversitesi Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu'nda profesör olan Chris Miller, Insider'a verdiği demeçte, sınır dışı kararlarını "Rusya'nın güvenlik servislerinin Avrupa'daki faaliyetlerine karşı gecikmiş bir yanıt" olarak nitelendirdi.

Sınır dışı edilen personelin bir kısmı , sınır dışı edilmeleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle bağlantılı olan Rusya'nın meşru diplomatlarıydı. Bununla birlikte, sınır dışı edilenlerin çoğunun, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkileri düzenleyen Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'ne aykırı hareket eden istihbarat görevlileri veya diplomatlar olduğundan şüphelenildi.

"GENİŞ BİR İSTİHBARAT AĞI"

Business Insider'a göre dezenformasyon olarak da bilinen asılsız iddialarda bulunmak, on yıllardır Avrupa'daki Rus faaliyetinin temelini oluşturuyor. Bunu yaparak Moskova, çıkarlarını desteklemeyi ve yabancı hükümetlere ve kurumlara olan güveni aşındırmayı amaçlıyor.

Hedef ülkedeki Rus ajanları, onu güçlendiren yerel halka yaklaşarak ve onlarla işbirliği yaparak dezenformasyonun erişimini artırıyor.

Yetkililer, 2017 Fransa cumhurbaşkanlığı ve Almanya federal seçimlerinde, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılma çağrılarında ve İskoçya'nın 2014 bağımsızlık referandumunda Rus müdahalesi tespit etti. Bazıları Rusya'nın, Moskova'nın AB'yi baltalama hedefini ilerletmek için 2016 Brexit oylamasına müdahale ettiğinden de şüpheleniyor. Ancak şu an bunlar iddia niteliğinde.

Rusya Silahlı Kuvvetler Genelkurmayı'na bağlı yüksek rütbeli bir GRU memuru, bir yıl sonra EMCO'nun Bulgar sahibi ve diğer iki kişi zehirlendiğinde Bulgaristan'daydı . Üçü de hayatta kaldı. Aynı GRU görevlisi, 2018'de İngiltere'de Skripal ve kızına yönelik suikast girişiminin de arkasındaydı .

Alman mahkemeleri ayrıca Rus ajanların 2019'da Berlin'de bir Çeçen muhalifi öldürdüğünü tespit etti.

Miller, Avrupa ülkelerinin sınır dışı etmelerinin iyi bir adım olduğunu, ancak Rus ajanlarına kıtada otuz yıl boyunca serbestlik verdikten sonra, yapılması gereken daha çok şey olduğunu belirtti.

Rus yetkililer ise Moskova'nın hala personelinin sınır dışı edilmesini değerlendirdiğini, ancak "diplomatik kanalların açık kalmasını savunduklarını söylüyor.