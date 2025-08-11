Habertürk
        Haberler Dünya Avrupalı liderler Ukrayna'yı görüşecek | Dış Haberler

        Avrupalı liderler Ukrayna'yı görüşecek

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz; ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme öncesinde Avrupalı liderler ve Trump ile görüşecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 18:34 Güncelleme: 11.08.2025 - 18:34
        Avrupalı liderler Ukrayna'yı görüşecek
        Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde, Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerle Ukrayna'daki durumu çevrim içi ele alacağı bildirildi.

        Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius'un yaptığı açıklamaya göre, Merz, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında planlanan görüşme öncesinde, 13 Ağustos'ta Ukrayna'daki mevcut durumla ilgili çevrim içi görüşmeler yapılması için bazı liderlere davet gönderdi.

        Açıklamada, görüşmelerde Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya, Ukrayna devlet ve hükümet başkanları ile AB Komisyonu Başkanı, AB Konseyi Başkanı, NATO Genel Sekreteri, ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı'nın yer alacağı belirtildi.

        Görüşmelerde Rusya'ya baskı uygulamak için başka eylem seçeneklerinin ele alınacağı bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca "olası barış müzakereleri için hazırlıkların ve buna bağlı toprak talepleri ve güvence konularının" görüşüleceği kaydedildi.

        ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini açıklamıştı.

