Avrupa’nın bağımsızlık bedeli: NATO’da ABD’ye alternatif için trilyon dolarlık fatura

Aynı rapor, istihbarat, gözetleme ve keşif alanlarındaki (özellikle uzay temelli) yetersizliklerin giderilmesi için ise yalnızca 4,8 milyar dolarlık ek bir maliyetin gerektiğini vurguluyor.

Alternatif Değerlendirmeler: Daha "Yönetilebilir" Maliyetler?

Bruegel tarafından yayımlanan bir analiz, 2024 verilerine dayanarak, ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı destek tutarının yaklaşık 20 milyar euro olduğunu; toplam desteğin ise 42 milyar euro düzeyinde seyrettiğini aktararak, "Avrupa’nın yalnızca GSYH’sinin %0,12’si kadar ek bir harcamayla ABD’yi ikame edebileceğini" öne sürüyor. Bu yaklaşım, "1 trilyon dolarlık” iddiasının aksine, daha "sürdürülebilir ve makul" bir maliyet perspektifi sunuyor.

Uzun Vadeli Strateji: 25 Yıl, 1 Trilyon Dolar

Diğer analizlerde ise, ABD ekipmanları ve personelinin yerini almak amacıyla Avrupa’nın önümüzdeki 25 yıl içinde yaklaşık 1 trilyon dolar harcama yapması gerektiği belirtiliyor. Bu kapsamda bir kerelik satın alımlarda 226–344 milyar dolar gibi rakamlar telaffuz ediliyor ￼. Benzer bir hesaplama, Newsweek tarafından da “önümüzdeki çeyrek yüzyıl” için 1 trilyon dolarlık bir bütçeye işaret ediyor.

Avrupa'nın Savunma Açığı: IISS Raporlarından 1 Trilyon Dolarlık Gerçeklik

IISS’in “Progress and Shortfalls in Europe’s Defence: An Assessment” başlıklı kapsamlı stratejik dosyası, Avrupa’nın savunma kapasitesindeki boşlukları değerlendirirken, “Defending Europe Without the United States: Costs and Consequences” adlı rapor (Mayıs 2025) doğrudan bu maliyet hesaplamasını içeriyor