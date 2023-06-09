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Haberler Gündem 3. Sayfa Avukat ile müvekkilini öldüren cani hakkında karar!
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Bakırköy'de avukat ve müvekkilini öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

İstanbul Bakırköy'de avukat Servet Bakırtaş ile müvekkili Öznur Tufan'ı öldüren Abdullah Türkoğlu'nun cezası açıklandı. Katil zanlısı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Avukat ile müvekkilini öldüren cani hakkında karar!
DHA

Bakırköy'de avukat Servet Bakırtaş ve müvekkili Öznur Tufan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Abdullah Türkoğlu 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre ayrıca Türkoğlu´nun 2 ayrı suçtan da toplamda 3 yıl hapis cezasına da hükmedildi. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Abdullah Türkoğlu SEGBİS ile bağlanırken Servet Bakırtaş´ın ailesi, taraf avukatları, İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç ve baroya kayıtlı çok sayıda avukat duruşma salonunda hazır bulundu.

"SANIK BU SUÇU BİLEREK, İSTEYEREK, TASARLAYARAK GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR"

Mahkemede söz verilen Servet Bakırtaş´ın avukat kızı Elif Bakırtaş, "Babamın ofisinin bir çalışma usulü vardı. Hiçbir zaman dışarıdan iş alınmazdı. Kapı çalınınca da kibarca anlatılır ve kimse alınmazdı. Sanık daha önce de gelmiş ve alınmamış. Bu usulü bildiğinden `Beni üst kattan gönderdiler´ diyor. Sanık bu suçu bilerek, isteyerek, tasarlayarak gerçekleştirmiştir ve ağır şekilde cezalandırılmalıdır" dedi.

"BU ADAM ÇIKTIĞINDA BENİ ÖLDÜRECEK"

Abdullah Türkoğlu´nu kendisini daha önce yaraladığını bu olayda da teyzesini öldürdüğünü söyleyen Burak Ocak ise, "Bu adam daha önce beni 4 kurşunla yaraladı. Kurşunlardan biri hala vücudumda. O zaman da beni öldürmeye çalıştı. 4 yıl yattı çıktı. Bu adam çıktığında beni öldürecek. Keşif yapmadığını söylüyor ama onu getiren taksici neden `yolu o tarif etti´ diyor. Planlamış. Teyzemi defalarca tehdit etmişti zaten. Onu da öldürmeye gidiyor. Katliam yapmaya çıkmış. Adaletinize sığınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BENİ DARP EDENLERİ DE BİLİYORUM"

Son savunması sorulan Abdullah Türkoğlu "Olanlardan dolayı çok pişmanım. Ani gelişti. O gün niyetim kendimi öldürmekti. Kapı açılmasa dönüp gidecektim. Beynimde onu öldüreyim bunu öldüreyim diye bir şey yoktu. İçimdeki acıyı söndürmek için 1 el ateş ettim. Sonra yakalandım ve darp edildim. Beni darp edenleri de biliyorum. Duyduğum pişmanlıktan dolayı şikâyetçi olmadım. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum" diye konuştu.

SANIK 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti Abdullah Türkoğlu´nun Servet Bakırtaş´a karşı `Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi. Öznur Tufan'a karşı da `Kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. `Resmi belgede sahtecilik´ suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkoğlu´nun `Ruhsatsız silah taşıma´ suçundan ise 1 yıl hapis cezası ile 600 TL adli para cezasına karar verildi.

"EMSAL TEŞKİL ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, "Verilen kararın savunma görevini yerine getiren meslektaşlarımıza yönelik şiddete karşı caydırıcı olması için emsal teşkil etmesini istiyoruz. Savunma hakkı vatandaşın temel hakkıdır. Savunma hakkı kutsaldır. Avukata yönelik şiddet savunma kurumuna ve adalete yöneliktir. Savunma yoksa yargılama da adalet de yoktur" dedi. Elif Bakırtaş ise, "Bu savaş önce babam için sonra onun bıraktığı meslek için yapmam gereken bir hareketti. Şiddetin dini, ırkı, mesleği olmuyor ama biz avukatlar her gün baskı ve şiddet altında çalışıyoruz. Bu yüzden bu karar mesleğini iyi ifa eden meslektaşlarıma ışık ve emsal olsun" şeklinde konuştu.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Abdullah Türkoğlu'nun 2014 yılında Yenibosna Spotçular Çarşısında iş yeri olduğu, aynı yerde işyeri olan Burak Ocak'ı tartışma neticesinde silahla yaraladığı gerekçesiyle cezaevine girdiği, cezaevinden tahliye olduktan sonra Burak Ocak'ın avukatı maktul Servet Bakırtaş'ın kendisine haciz işlemleri yaptığı anlatıldı.

Avukat Bakırtaş'ın cezaevinde bulunduğu süreçte ablasına sattığı ev ile ilgili tasarrufun iptalini istemesi ve 900 bin TL'lik tazminat davası açması nedeniyle Burak Ocak ve Bakırtaş'a husumet beslediği ve her ikisini de öldürmeye karar verdiği kaydedildi. Sanık Abdullah Türkoğlu'nun 6 Temmuz 2022 tarihinde saat 13.03'te Servet Bakırtaş'ın avukatlık ofisine gittiği, sanığın misafir koltuğuna oturduktan sonra "Ben Abdullah Türkoğlu beni hatırladınız mı?" diyerek yanında getirdiği ruhsatsız silahla avukat Servet Bakırtaş'ı göğüs ve boyun bölgesine iki el ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Sanık Abdullah Türkoğlu'nun Bakırtaş'ı öldürdükten sonra silahı yanında getirdiği poşete koyarak ayrıldığı, Öznur Tufan'ı yine yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile boyun kısmına tek el ateş ederek öldürerek kaçtığı anlatıldı.

İddianamede, sanık Abdullah Türkoğlu'nun olaydan 1 yıl önce avukat Servet Bakırtaş'ı öldürmeye karar verdiği, sahte nüfus cüzdanını olay sonrasında kaçmayı düşündüğü için yanında bulundurduğu şeklindeki beyanı dikkate alınarak suçu tasarlayarak işlediği kaydedildi. Sanığın Öznur Tufan'ı ise ani gelişen öldürme kastıyla öldürdüğü anlatıldı. İddianamede, sanık Abdullah Türkoğlu'nun "Tasarlayarak ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmek" ve "Kadına karşı kasten öldürmek", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve toplam 3 yıldan 8 yıla kadar hapsi cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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