Avukat ile müvekkilini öldüren cani hakkında karar!

DHA

Bakırköy'de avukat Servet Bakırtaş ve müvekkili Öznur Tufan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Abdullah Türkoğlu 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. DHA'nın haberine göre ayrıca Türkoğlu´nun 2 ayrı suçtan da toplamda 3 yıl hapis cezasına da hükmedildi. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Abdullah Türkoğlu SEGBİS ile bağlanırken Servet Bakırtaş´ın ailesi, taraf avukatları, İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç ve baroya kayıtlı çok sayıda avukat duruşma salonunda hazır bulundu. "SANIK BU SUÇU BİLEREK, İSTEYEREK, TASARLAYARAK GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR" Mahkemede söz verilen Servet Bakırtaş´ın avukat kızı Elif Bakırtaş, "Babamın ofisinin bir çalışma usulü vardı. Hiçbir zaman dışarıdan iş alınmazdı. Kapı çalınınca da kibarca anlatılır ve kimse alınmazdı. Sanık daha önce de gelmiş ve alınmamış. Bu usulü bildiğinden `Beni üst kattan gönderdiler´ diyor. Sanık bu suçu bilerek, isteyerek, tasarlayarak gerçekleştirmiştir ve ağır şekilde cezalandırılmalıdır" dedi.

"BU ADAM ÇIKTIĞINDA BENİ ÖLDÜRECEK" Abdullah Türkoğlu´nu kendisini daha önce yaraladığını bu olayda da teyzesini öldürdüğünü söyleyen Burak Ocak ise, "Bu adam daha önce beni 4 kurşunla yaraladı. Kurşunlardan biri hala vücudumda. O zaman da beni öldürmeye çalıştı. 4 yıl yattı çıktı. Bu adam çıktığında beni öldürecek. Keşif yapmadığını söylüyor ama onu getiren taksici neden `yolu o tarif etti´ diyor. Planlamış. Teyzemi defalarca tehdit etmişti zaten. Onu da öldürmeye gidiyor. Katliam yapmaya çıkmış. Adaletinize sığınıyoruz" ifadelerini kullandı. "BENİ DARP EDENLERİ DE BİLİYORUM" Son savunması sorulan Abdullah Türkoğlu "Olanlardan dolayı çok pişmanım. Ani gelişti. O gün niyetim kendimi öldürmekti. Kapı açılmasa dönüp gidecektim. Beynimde onu öldüreyim bunu öldüreyim diye bir şey yoktu. İçimdeki acıyı söndürmek için 1 el ateş ettim. Sonra yakalandım ve darp edildim. Beni darp edenleri de biliyorum. Duyduğum pişmanlıktan dolayı şikâyetçi olmadım. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum" diye konuştu.

SANIK 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI Mahkeme heyeti Abdullah Türkoğlu´nun Servet Bakırtaş´a karşı `Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi. Öznur Tufan'a karşı da `Kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. `Resmi belgede sahtecilik´ suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkoğlu´nun `Ruhsatsız silah taşıma´ suçundan ise 1 yıl hapis cezası ile 600 TL adli para cezasına karar verildi. "EMSAL TEŞKİL ETMESİNİ İSTİYORUZ" Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, "Verilen kararın savunma görevini yerine getiren meslektaşlarımıza yönelik şiddete karşı caydırıcı olması için emsal teşkil etmesini istiyoruz. Savunma hakkı vatandaşın temel hakkıdır. Savunma hakkı kutsaldır. Avukata yönelik şiddet savunma kurumuna ve adalete yöneliktir. Savunma yoksa yargılama da adalet de yoktur" dedi. Elif Bakırtaş ise, "Bu savaş önce babam için sonra onun bıraktığı meslek için yapmam gereken bir hareketti. Şiddetin dini, ırkı, mesleği olmuyor ama biz avukatlar her gün baskı ve şiddet altında çalışıyoruz. Bu yüzden bu karar mesleğini iyi ifa eden meslektaşlarıma ışık ve emsal olsun" şeklinde konuştu.