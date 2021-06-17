DHA

Olay, saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Ailesinin yanına gül toplamak için geldiği belirtilen Ali Kaya'ya, evden çıktığında, yanına yaklaşılan araçtan tüfekle 3 el ateş açıldı.

DHA'nın haberine göre, vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle Kaya, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise araçla kaçtı. Silah seslerini duyup dışarı çıkan aile, Ali Kaya'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Bu sırada Kaya'nın kardeşi, olay yerinden kaçılan aracın plakasını aldı. Haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Ali Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

KIYAFETLERİNİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞ

Saldırgan ve kullandığı aracın belirlenmesi için harekete geçen jandarma ekipleri, aracı kısa sürede buldu. Saldırganın ise Ali Kaya'nın eski kayınbiraderi H.K. olduğu tespit edildi. Jandarma, H.K.'nin olay sırasında üzerinde olan kıyafetleri yakmaya çalıştığını belirledi. H.K.'nin yanında, saldırıda kullandığı tespit edilen tüfek de ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K., işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.