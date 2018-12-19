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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davaların görüldüğü Sincan Cezaevi durağında yolcuları indiren Pevlül T. idaresindeki belediye otobüsü, duruşma salonlarının karşısındaki duraktan yolcu aldı.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, belediye otobüsü, baro servisini bekleyen Emniyet Genel Müdürlüğü avukatları Zeynep İpek Hasçelik ile Özge Yıldırım ve 15 Temmuz gazisi Ebubekir Keskin'e çarparak sürükledi.
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Duruşma salonunda hazır bekletilen sağlık ekipleri de ilk yardım çalışmalarına destek verdi. Yaralılardan avukat Hasçelik'in durumu ciddiyetini korurken, diğer iki isim tedavilerinin ardından taburcu edildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan otobüs sürücüsü Pevlül T., hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcılık sorgusun ardından çıkarıldığı mahkeme “olası kast ile nitelikle yaralama” suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
“OTOBÜS TAMAMEN İSTEM DIŞI HAREKET ETTİ”
Habertürk Pevlül T.’nin ifadesine de ulaştı. Olayın Sincan Cezaevi durağında yolcu aldığı sırada meydana geldiğini anlatan Pevlüt T.’nin ifadeleri özetle şöyle:
“Otobüse binecek son birkaç yolcu kalmıştı. Ancak anlayamadığım bir şekilde tamamen istem dışı otobüs ani bir şekilde ileri doğru hareket ederek, 5-6 metre fırladı. Bu esnada otobüs içerisindeki yolcular da sağa sola savruldular. Otobüse binmeye çalışan diğer yolculardan biri açık olan ön kapıdan aşağı atladı. Otobüs fırladıktan sonra önünde duran kadınları tekrar gördüm. Ve çarpmamak için imdat kolunu çektim. Ancak otobüsü durduramadım. Önümde duran iki kadına çarptım. Ben imdat kolunu çektikten sonra da otobüs durdu. Otobüsün açık olan kapısından aşağı indim. Otobüste polis yolcum da vardı, o da benimle indi. Ben yaralıları görünce şoka girdim. Ne yapacağımı bilemedim. Bu esnada otobüsün altında bir bayanın kaldığını belirterek, otobüsü geri çekmemi söylediler. Ben de olayın şoku ile otobüsü alamadım. Yanımda duran otobüsün şoförü Halil beyden otobüsü geri almasını istedim, o da otobüsü geri aldı.”
“KAZA ARAÇTAN KAYNAKLANDI”
Kendisinin kazada bir kusurunun olmadığını savunan Pevlül T., “Benim kazanın oluşunda bir dahlim yoktur. Araçtan kaynaklanan bir kazadır. Hatta araç yerinden fırladığı zaman bile ayağım fren pedalındaydı. Neden böyle bir kaza oldu, anlayamadım” dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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