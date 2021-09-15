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Avustralya'da Kovid-19'dan 14 kişi daha hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının etkisindeki Avustralya'da, can kayıpları ve vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Avustralya'da Kovid-19'dan 14 kişi daha hayatını kaybetti
AA

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, son 24 saatte Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 12, Victoria'da 2 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkedeki en yüksek günlük vaka sayısı, 1259 kişinin virüse yakalanmasıyla son aylarda olduğu gibi yine Yeni Güney Galler eyaletinde kaydedilirken, tam kapanmanın sürdüğü Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da 423, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 13 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Avustralya'nın diğer eyaletleri, Tazmanya, Batı Avustralya, Güney Avustralya, Queensland ve Kuzey Bölgesi'nde, son 24 saat içinde yeni vaka kaydedilmedi.

- Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1118'e çıktı

Ülke genelinde son 24 saat içinde toplam 1695 kişi virüse yakalanırken, NSW ve Victoria'da bugün hayatını kaybedenlerle birlikte, Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1118'e yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana toplam 78 bin 590 kişi virüse yakalandı.

Ülkedeki 18 bin 553 aktif vakadan 279'u yoğun bakımda olmak üzere 1441'i hastanede tedavi görüyor.

Öte yandan yürürlükteki yasakların kaldırılmasını ve ülke sınırlarının açılmasını, tam aşılama oranlarının yüzde 80'lere çıkması şartına bağlayan Avustralya'da, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların oranı yüzde 68,5, ikinci dozu da yaptıranların oranıysa yüzde 43,2 oldu.

- Yeni Zelanda'da 14 yeni vaka kaydedildi

Başkent Wellington'da basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, ülkede 14 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu söyledi.

Delta varyantı nedeniyle yasakların 21 Eylül'e kadar uzatıldığı ülkede, 556 aktif vakadan 20'si hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 981 Kovid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 27 kişi hayatını kaybetti.

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