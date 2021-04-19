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Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı

Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaşayanlar bugünden itibaren, karantinaya girmek zorunda kalmadan iki ülke arasında seyahat edebilecek.

Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
İlk uçakların inmesiyle havalimanlarında duygusal görüntüler oluştu.

Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaşayanlar bugünden itibaren, karantinaya girmek zorunda kalmadan iki ülke arasında seyahat edebilecek.

Covid-19 pandemisinin başlamasıyla, geçen yılın Mart ayından bu yana iki ülke arası seyahatlerde karantina zorunluluğu bulunuyordu. Ancak iki ada ülkesi de kısıtlamaları sıkı tutarak vaka sayılarını düşürmeyi başardı.

Bugün binlerce kişinin iki ülke arasında seyahat etmesi bekleniyor.

Qantas, Jetstar ve Yeni Zelanda havayolları uçuş gerçekleştiriyor.

Sydney Havalimanı'nda BBC'ye konuşan bir yolcu "Bugün bu kadar duygusal olacağımı tahmin etmemiştim" dedi.

Ekim ayından bu yana Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya gidenler birçok eyalete karantinasız girebiliyordu ancak bu uygulama Yeni Zelanda'nın endişeleri nedeniyle karşılıklı değildi.

- Getty Images

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ortak yaptıkları açıklamada, seyahat özgürlüğü ile ekonomik hareketliliğin de artmasını umduklarını belirtti.

Yeni Zelanda'nın turizm gelirlerinin yüzde 40'ını Avustralyalı turistler oluşturuyor.

İki ülkede de koronavirüs kaynaklı ölüm sayıları çok düşük. Avustralya'da 910 kişi, Yeni Zelanda'da ise 26 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak Avustralya aşılamada geri kaldığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

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