        Avustralya'da 18 güneş kreminin satışı durduruldu

        Avustralya’da 18 güneş kreminin satışı durduruldu

        Dünyada cilt kanseri görülme oranının en yüksek olduğu ülkelerden Avustralya'da, koruma seviyelerine ilişkin endişeler nedeniyle 18 güneş kremi markasının üretimi ya da satışı durduruldu

        Giriş: 01.10.2025 - 16:14 Güncelleme: 01.10.2025 - 16:14
        Tüketici hakları savunucularının haziranda yaptığı incelemede, çoğu tanınmış markaya ait güneş kremlerinin iddia edilen koruma seviyesine sahip olmadığı ortaya çıktı.

        AA'nın BBC kaynaklı haberine göre, Avustralya İlaç ve Tıbbi Cihaz İdaresi (TGA), farklı markalara ait 21 güneş kreminde yapılan testlerde, en az 50 faktör koruma sağlaması gereken güneş kremlerinin değerinin 4’e kadar düştüğünü açıkladı.

        TGA’nın yayımladığı listede yer alan 20 üründen 8’inin üretiminin durdurulduğu, 10 ürünün satışının askıya alındığı, 2 ürünün ise incelemesinin sürdüğü belirtildi.

        Söz konusu ürünlerde kullanılan baz formülün üreticisi Wild Child Laboratories Pty Ltd, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, üretimi durdurduklarını duyurdu.

        Şirketin yöneticisi Tom Curnow, TGA’nın baz formülün üretimiyle ilgili herhangi bir hata bulamadığına işaret ederek, yaşanan sorunların sektör genelinde karşılaşılan daha geniş çaplı bir problemden kaynaklandığını savundu.

        Avustralya’da her üç kişiden ikisinin yaşamı boyunca en az bir kez cilt kanseri ameliyatı geçirdiği tahmin ediliyor. Bu nedenle ülkede güneş kremiyle ilgili dünyanın en katı kurallarının uygulandığı belirtiliyor.

