Amerikan Medical Association dergisinde yayımlanan bir araştırmada yüksek tansiyonun kabul edilebilir seviyeye inmesi için geliştirilen yeni bir ilaçla tedavide başarının yüzde 27 daha arttığı belirtildi.

İHA'nın haberine göre; yüksek tansiyonun dünya genelinde kalp hastalıklarına ve ölüme yol açan önde gelenlerden biri olduğu belirtilerek, üç ilaçtan oluşan yeni bir hapla düşük dozla halen kullanılan tek ilaç sistemine göre önemli gelişmeler gösterdiği kaydedildi.

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BAŞARI YÜZDE 70'E ÇIKACAK

Araştırmayı yürüten Avustralya New South Wales’den Profesör Anushka Patel, hastalığın tedavisi için dünya genelinde duyulan ilaç ihtiyacının yükünü azaltacağını, halen tansiyonun istenen seviyeye indirilmesinde kullanılan ilaçların yüzde 40 ila 50 başarı sağladığını yeni ilaçla bu başarının yüzde 70'e çıkacağını söyledi.

Anushka Patel, Sri Lanka’da tansiyonun düşürülmesi yeni hapın verildiği 700 hastada 6 ayda tansiyonun kabul edilebilen seviyeye indirilmesinin sağlandığı kaydedildi. Yeni ilacın muhtevasında düşük dozda telmisartan, amlodipine ve chlorthalidone bulunduğu ve tek bir hapta bileştirildiği belirtildi. Bu işlemin doktorlara ve hastalara hastalığın tedavisinde zaman kazandırdığı ve maliyeti düşürdüğü belirtildi.

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