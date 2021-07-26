Kurz'den tepki çeken açıklama! 0:00 / 0:00

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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, Afganistan'da Taliban'dan kaçan kişilerin Türkiye veya Afganistan'ın güvenli bölgelerine gitmelerinin doğru olduğunu düşündüğünü söyledi.

Taliban'ın fanatizmini Avrupa'ya gelmesinin istemediğini belirten Kurz, "Afganistan'dan gelenleri sınır dışı etmeye devam edeceğiz. 2015'te yapıldığı gibi, çok sayıda insanı Almanya ya da Avusturya'ya alarak sorunu çözemeyiz. Kaçmak zorunda kalan insanlar komşu ülkeleri Türkiye veya Afganistan'ın güvenli bölgelerine gitmeliler. Türkiye, insanların Almanya, Avusturya veya İsveç'e gelmesinden daha doğru bir yer" dedi.

Sığınma hakkına ilişkin de konuşan Kurz, "Sığınma hakkı birinin siyasi veya dini nedenlerle kötü şartlarda yaşaması sonucu verilmesi gereken bir bireysel hak olarak düşünülmüştü. Ancak bütün ülkelerden insanların Avrupa'da bir ülke seçeceği ve 'Almanya'ya gitmek istiyorum' diyeceği hiç düşünülmemişti" dedi.

Kurz, "Eğer birisi yasadışı yollardan Yunanistan'a girdiyse, o zaman büyük bir sorunumuz var demektir. Bu arada Avrupa'daki çizginin değişmesinden dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.