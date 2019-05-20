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Avusturya'da 'Rusya şüphesi!

HABERTURK.COM / AA

Avusturya'da hükümetin aşırı sağcı ortağı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin zengin bir Rus kadınla, 2017'deki genel seçimler öncesi partisine yardım yapılması hususunda yaptığı görüşmeyi içeren kamera görüntülerinin yansıması üzerine başbakan yardımcılığı başta olmak üzere, parti başkanlığı dahil bütün görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı. Avusturya'da koalisyonun parçalanmasına neden olan gizli kamera görüntüleri Avrupa'da 'Rusya alarmı'na neden oldu.

Avusturya

Avusturya merkezli Der Standart gazetesi, FPÖ'nün Rusya'dan para aldığına yönelik söylentilerin uzun süredir mevcut olduğunu hatırlatırken, özellikle Rus oligark Konstantin Malofeyev eliyle Avusturya'da aşırı sağcı hareketlere destek verildiğini öne sürdü. Der Standart, Strache'nin söz konusu oligarkın finansal destek sağladığı etkinliklerde, Rus oligarkın savunduğu 'ideolojik görüşe paralel propaganda' yaptığını yazdı.

Görüntülerde Strache'nin kimliği belirsiz Rus kadına seçim öncesi partilerine 500 bin ile 2 milyon euro (yaklaşık 3 milyon 500 bin ile 13 milyon 500 bin Türk lirası) arasında yardım yapılması durumunda, bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesi hususunda yardımcı olabileceği yönünde ifadeler kullandığı belirtiliyor. Strache'nin yardımların bir vakıf üzerinden maliyeye bildirilmeden yapılması gerektiğini söylediği aktarılıyor.

Görüntülerin İspanyanın İbiza adasında 2017 seçimleri öncesi gizli kamerayla çekildiği belirtiliyor.

KURZ: SONA ERDİ

Basının "İbiza skandalı" olarak adlandırdığı olaya ilişkin Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Christian Pilnacek, yaptığı açıklamada, Yüksek Devlet Savcılığının görüntülerin incelenmesi için talimat verdiğini söyledi. 

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı parti Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile kurulan koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıkladı.

Başbakan Kurz, düzenlediği basın toplantısında, eski Başbakan Yardımcısı ve Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache’nin istifasını kabul ettiğini söyledi.

Kurz, FPÖ ile başarılı bir koalisyon oluşturduklarını ancak sürdürülebilmesi için çok fazla fedakarlık yaptığını, özellikle aşırı sağcı partiden kaynaklanan birçok ırkçı ve yabancı karşıtı olayla mücadele etmek durumunda kaldığını anlattı.

Strache hakkında dün yayımlanan videonun ardından "Artık yeter" demek durumunda kaldığını ifade eden Kurz, "FPÖ hem Avusturya'nın imajını zedeledi hem de görevi olumsuz yönde kullanacağı izlenimi oluşturdu." dedi.

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