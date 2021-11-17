Ay tutulmaları astrolojide bitişler, tamamlamalar, bir şeylerin nihayete ermesi ve olgunluğa erişmesi anlamını taşıyor. Ay, dünyanın uydusudur. Kendi yörüngesine dönen ay, zaman zaman dünyanın yörüngesinde girer buna ay tutulması denir. Bilimseverler merak ediyor: 2021 yılında ay tutulması ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? Ay tutulması nedir, nasıl olur? İşte ay tutulması hakkında merak edilenler....

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

En uzun Ay tutulması, 19 Kasım’da birkaç saatliğine gözlemlenebilecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE’DE GÖRÜLECEK Mİ?

Tutulmayı izlemek için en iyi yer, tutulma başladığında gece olacağı için 3.5 saatin neredeyse tamamının görüleceği Kuzey Amerika olacak.

Ay batışı, tutulma sona ermeden önce Güney Amerika ve Batı Avrupa’da gerçekleşiyor, bu nedenle sonraki aşamaları kaçıracak ve Afrika veya Orta Doğu’da hiç görünmeyecek.

Ay tutulması Türkiye’den görülmeyecek.