Kanlı Ay tutulması Türkiye saati ile 20.13'te başladı. 21. yüzyılın ay tutulması astroloji meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Peki; Ay tutulmasının sonucu ne olur? İşte, kanlı Ay tutulması ve sonuçları ile ilgili merak edilenler...

KANLI AY TUTULMASININ SONUCU NE OLUR?

Kova burcunda oluşan tutulma yeni keşifleri, buluşları, ilişki ve sosyal formları karşımıza getirebilir. Toplumsal olarak özgürleşme, liberalleşme isteğimiz artabilir. Eski ilişkiler bu süreçte yenilenir, hiç beklenmedik toplantılar, buluşmalar, sosyal çevre görüşmeleri, arkadaşlık ilişkileri, internet bağlantıları devreye girebilir.

Kova burcu astrolojide devrimleri, icatları, bilimi, bilim adamlarını, teknolojiyi, bilgisayar, elektrik, elektronik, sivil grupları, astrolojiyi, dostlukları, arkadaşlıkları, liberal düşünceyi, demokrasiyi, toplumu ilgilendiren her tür idealizmi, hümanizmi temsil ettiğinden bu alanlardaki konuların hayatımızda hızlanacağını ve değişimlerin bu alanlardan geleceğini söyleyebiliriz.

Reformist tavırlar öne çıkabilir. İş gücü, emek gücü yine bu tutulmanın konusu olabilir. Bu alanda grevlere ve başkaldırışlara rastlayabiliriz. Her yaptığımız işte insanlığa hizmet etmek için yola çıkabiliriz. Entelektüel motivasyonlarımız artabilir.

Hava gurubu tutulmaları yüksek rüzgarlar, yıkıcı fırtınalar, yabancı ülke ilişkilerinde ve ittifaklarla anlaşmalarda bazı sıkıntıları ortaya çıkarabilir. Havacılık sektöründe bazı sorunlara, uçak kazalarına, kalp tansiyon, dolaşım sistemi problemlerine, ayak bileği, bacağımızın alt bölümlerindeki sıkıntılara açık olabiliriz.

Bu tutulmada Ay Kova burcunda ilerlerken diğer yandan Mars gezegeniyle kavuşum halinde olacak. Ay, Dünya astrolojisinde halkı ve toplumları temsil ettiği için tutulma haritasının yükselen yöneticisi Mars’la birleşmesi toplumsal ve sosyal ilişkilerde, demokratik adımlarda tartışmaları, isyanları, savaşı, mücadeleyi, patlamaları, kazaları ve yangınları tetikleyebilir.

Yine yerleşimle ilgili konular, önemli bir insanın vefatı ya da önemli bir kişiye yapılacak suikast girişimi devrede olabilir. Bu tutulmada bizi zorlayacak bir T-kare açı kalıbının devrede olması ve çıkış noktasında Uranüs gibi devrimci ve beklenmedik gelişmeleri hayatımıza taşıyacak bir gezegenin olması ani, değişik, farklı ve hızlı olayların içine bizi çekebilir.



Değişimleri kolay karşılayamayacağımız, esnek olmakta zorlanacağımız bir dönemdeyiz. İçimizde tuttuğumuz, biriktirdiğimiz konu ve olaylar, eylemlerimizin farklı sonuçlarıyla karşımıza gelebilir. Kendi iç öfkemizi başkalarına yönlendirmekte çekinmeyebiliriz. Ülke içinde iktidar ve muhalefet arasında gerilimler bu dönemde daha da artabilir.

Topraklarımızı ve sınırlarımızı ve kendi gücümüzü, vicdani değerlerimizi önemsememiz gereken bir süreçte olacağız. Oldukça duygusal, savunmacı davranışlar sergileyebilir, dünya gözünde vereceğimiz hızlı ve ani kararlarla ülke olarak bizi zora sokacak adımlar atmaya meyilli olabiliriz.

DEPREMLER OLABİLİR?

Kova burcu Hermetik Astrolojide köprülerle bağlantılı olduğu için köprüleri ilgilendiren konular, kanallarla ilgili projelere, köprülerde oluşacak olaylara bu dönemde dikkat etmeliyiz.

Ayrıca köprü görevi gören insanlar, danışmanlar ve arabuluculuk yapan kişiler ve firmalar bu tutulmadan fazlasıyla etkilenebilirler. Yine vergi, faiz, kaynakların kullanılması, dış borçlanmalara, parasal meselelere, toplumu, yığınları ilgilendirecek önemli olaylara açık bir dönem.

Astrologlardan Raphael’e göre deprem ve yer hareketleri gezegenlerin ve kuyruklu yıldızların Dünyaya ve Güneş’e en yakın oldukları noktalarda gerçekleşebilir. İhtimallerden bir tanesi budur. Yine depremler ve yer hareketlerinde işin içinde Uranüs- Satürn- Jüpiter- Mars gezegenleri ve birbirleriyle temasları bulunur ve bu gezegenler Boğa ve Akrep burçlarında olduğunda daha net ortaya çıkar.

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