        Haberler Gündem Güncel Ayağıyla aracı sürdü: Yanlış farkındayım! | Son dakika haberleri

        Ayağıyla aracı sürdü: Yanlış, farkındayım!

        Adana'da araçta gövdesini açılır tavandan çıkarıp, direksiyonu da ayağıyla kontrol eden Şuayip Ö.'ye 2 bin lira ceza kesildi. İfadesinde, "Yaptığımın yanlış olduğunun farkındayım. Pişmanım" diyen ve ehliyetine de el konulan Şuayip Ö.'ye ev hapsi cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Adana'da yolda ilerleyen otomobilde gövdesini açılır tavandan çıkarıp, direksiyonu da ayağıyla kontrol eden Şuayip Ö. (26), o anları geçen yıl sanal medya hesabında paylaştı.

        DHA'nın haberine göre gözaltına alınıp, 2 bin lira ceza kesilen Şuayip Ö.’nün ehliyetine de el konuldu. İfadesinde, “Yaptığımın yanlış olduğunun farkındayım. Pişmanım” diyen Şuayip Ö.'ye ev hapsi cezası verildi.

        Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı’nda 2025 yılında otomobiliyle ilerleyen Şuayip Ö., sürücü koltuğunda ayağa kalkıp, direksiyonu da ayağıyla kontrol etti. Yüksek sesli müzik eşliğinde aracın açılır tavanından vücudunun yarısını dışarı çıkaran Şuayip Ö., akan trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Şuayip Ö., yanındaki arkadaşının cep telefonuyla kaydettiği o anları sanal medya hesabında paylaştı. Görüntünün yayılmasının ardından polis, şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

        2 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şuayip Ö., ifadesinde, “Yaptığımın yanlış olduğunun farkındayım. Pişmanım, keşke yapmasaydım” dedi. Şuayip Ö.’ye ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ ve ‘Kamunun huzurunu kaçıracak şekilde araç kullanma’ maddelerinden 2 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu. Para cezası tutarının, ihlallerin işlendiği tarihe göre düzenlendiği belirtildi.

        RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şuayip Ö., çıkarıldığı mahkemede ev hapsi cezasına çarptırıldı. Ayrıca Şuayip Ö. motorlu araç kullanmaya elverişli olup, olmadığının tespit edilmesi için Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        17 yaşındaki çocuğun parkta dehşet saçtığı anlar kamerada

        Edirne'de 17 yaşındaki bir gencin, husumetlisi olduğu yaşıtını parkta pompalı tüfekle vurduğu dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

        Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame!
        Twitter (X) çöktü mü?
        Twitter (X) çöktü mü?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran Savaşı'nın Avrupa'da yarattığı ikilem
        İran Savaşı'nın Avrupa'da yarattığı ikilem
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın
        Roma’da tarihi satış: eski Papanın evi 30 milyon euroya alıcı bekliyor
        Roma’da tarihi satış: eski Papanın evi 30 milyon euroya alıcı bekliyor
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Maduro'nun yasal mücadelesindeki kilit isimler
        Maduro'nun yasal mücadelesindeki kilit isimler
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        İyiden iyiye koptu
        İyiden iyiye koptu
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali