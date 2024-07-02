Ayakkabı makinede yıkanınca bozulur mu? Bu elde yıkama yöntemini deneyerek kirlerden kurtulabilirsiniz!
Neredeyse her gün giyilen spor ayakkabılar, bir süre sonra dışarıdaki toz, çamur ve kir gibi durumlardan etkilenerek kararabilir ve pislenebilir. Peki, böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında ayakkabılar nasıl arındırılabilir? İşte, sizin için 4 adımda elde ayakkabı yıkama yöntemi!
Ayakkabılar, günlük yaşantımızın vazgeçilmez parçalarından biridir ve zamanla kirlenip yıpranabilirler. Ancak doğru temizlik yöntemleriyle ayakkabıları ilk günkü gibi parlak ve temiz tutmak mümkündür. Elde ayakkabı temizliği, hem ekonomik hem de çevre dostu bir yöntem olup ayakkabıların ömrünü uzatmak için harika bir çözüm olabilir. Haberimizde ayakkabılarınızı elde temizlemenin püf noktalarını derledik. İşte, adım adım elde ayakkabı temizliği rehberi...
1. FAZLA KİRİ FIRÇALAMAK
Öncelikle spor ayakkabılarınızın üzerindeki fazla kiri veya döküntüyü küçük bir fırçayla fırçalayarak başlayabilirsiniz. Asıl temizliğe geçmeden önce ayakkabı tabanındaki çamur, çimen veya kir yığınlarının temizlendiğinden emin olmalısınız.
Ancak bu işlem etrafı çok kirletebilir bu yüzden etrafı dağıtmamak için bu eylemi bir kap içerisinde veya dışarıda yapmak daha iyi olabilir. Böylelikle ev de kirlenmemiş olur.
2. BAĞCIKLARI ÇIKARTMAK
Bağcıklarınız kirliyse yıkamak için ayakkabı bağcıklarını çıkartmanız gerekebilir. Kirleri çıkarmak için ılık sabunlu suyla elde yıkayabilir veya bir file torbada soğuk, nazik bir programda çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Plastik uçları eritebileceği için kurutucuya koymaktan kaçınmalısınız ve evde sıcak bir yerde kurutabilirsiniz.
3. SABUNLU TEMİZLİK KARIŞIMI OLUŞTURMAK
Bu aşamalardan sonra ayakkabıyı asıl temizleme aşamasına geçebilirsiniz. Öncelikle spor ayakkabılarınızı batıracak kadar geniş bir kova, lavabo veya küvette ılık suyu 1 ila 2 yemek kaşığı çamaşır deterjanıyla karıştırarak işe başlayabilirsiniz.
Not: Boyanın akmasını önlemek ve kuruma süresini hızlandırmak için ayakkabının yüzeyini çok fazla ıslatmamanız daha iyi olabilir.
Eski bir diş fırçasını veya küçük bir fırçayı suya batırıp kir veya pisliği temizlemek için halkaların etrafını ovalayabilirsiniz. Daha sonra ise nemli bir sünger veya bezle silerek kirden arındırabilirsiniz. Bunun yanı sıra çıkarılabilir tabanlı spor ayakkabılar için tabanını çıkartıp sabunlu suyla ovalayarak temizleyebilirsiniz.
4. BİR FIRÇA İLE OVALAMAK
Sabunlu suyla ayakkabılarınızı ovarken tüm kirler temizlenene kadar fırçanızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Tabanlar için diş fırçasını tercih edebilirsiniz. Önce tabanları ovalarsanız alttaki kir üste çıkmaz, bunun yanı sıra ayakkabıların tüm yanlarını ve tabanlarını temizlemeye dikkat etmeniz gerekebilir.
İnatçı lekeler veya izler için ise bu işlemi tekrarlamanız veya solüsyonunuza birkaç damla bulaşık deterjanı eklemeniz gerekebilir. Her şey temizlendikten sonra, spor ayakkabılarınızın tamamen kurumasını beklemeden önce kalıntılarını iyice durumalısınız. Son olarak ayakkabınızı kuruturken şekli bozulmasın diye içine eski beyaz çoraplarınızdan koyabilirsiniz.
Kaynak: Tom's Guide, the Spruce, Better Homes and Gardens