Ayasofya Camii nerede, nasıl gidilir? Vapur, tren, tramvay ile Ayasofya Camii yol tarifi

86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hazırlıklar ve güvenlik önlemleri dolayısıyla vatandaş girişine kapatıldı. Cuma namazı ile beraber açılacak. Vatandaşlar ilk cumayı kılmak için Ayasofya Cami'sine akın ediyorlar. Ayasofya Cami nerede, nasıl gidilir? Vapur, tren, tramvay ile Ayasofya Cami'ne nasıl gidilir? İşte detaylı yol tarifi...

AYASOFYA CAMİİ NEREDE?

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gitmek isteyenler Google Harita üzerindeki konumu da kullanabilirler.

Ayasofya Camii adresi: Sultan Ahmet, Ayasofya Meydanı No:1, 34122 Fatih/İstanbul

İstanbul’un her yerinden İETT otobüsleri ile Eminönü’ne daha sonra da Ayasofya Camii’ne ulaşabilirsiniz. Ayrıca yakınında bulunan İETT Adliye Durağı’nda da indiğiniz taktirde 500 metre yürüyerek Ayasofya Müzesi’ne ulaşabilirsiniz.

Eminönü’ne gelen otobüs hatları;

EM2-44B-99-54E-66-35-90-91O-36KE-4A-36CE-47Ç-77Ç-336E-70FE-28-28T-30D-EM1-47-47E-33Y-92G-97A-94-33-33B-32

Vapur



Eğer Anadolu Yakası’ndan geliyorsanız; Üsküdar-Eminönü ve Kadıköy-Eminönü arasında yer alan vapurları kullanarak Ayasofya Camii’ne kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Tren

İlk olarak Halkalı-Sirkeci tren hattı ile Eminönü’nde bulunan Sirkeci Garı’na gelebilirsiniz. Daha sonra garın yakınlarına bulunan tramvay ile Ayasofya Camii’ne kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.

Tramvay

Gülhane ve Sultanahmet duraklarını kullanarak Ayasofya’ya tramvay ile geçiş yapabilirsiniz.

*Ayrıca Ayasofya Cami ve Müzesi’ne taksi ve kendi aracınız ile gelmeniz mümkündür. Ancak Ayasofya Cami ve etrafında park edilecek alan bulunmamaktadır. Bu yüzden toplu taşıma araçları ile gelmek daha kolay olacaktır.