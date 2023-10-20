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        Haberler Gündem Türkiye, Filistin için ayakta! Ayasofya'da Gazze hutbesi... - En son haberler

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kılıçla minbere çıktı

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazını kıldırdı. Kılıçla minbere çıkan Erbaş, cuma hutbesinde Gazze'de yaşanan ölümlere karşı dünyadaki duyarsızlığa dikkat çekti. Erbaş, İslam dünyası için de "Düşmana karşı ferasetli ve kuvvetli olalım" çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:57 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:51
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazını kıldırdı.

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        Kılıçla minbere çıkan Erbaş, cuma hutbesinde Gazze'de yaşanan ölümlere karşı dünyadaki duyarsızlığa dikkat çekti.

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        Erbaş, İslam dünyasına da çağrıda bulunarak, "Düşmana karşı ferasetli ve kuvvetli olalım" ifadelerini kullandı.

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        Diyanet'ten hutbede Gazze için çağrı
        Diyanet'ten hutbede Gazze için çağrı Haberi Görüntüle
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