Ayasofya Camisi saat kaçta açılacak? sorusu 86 yıl aradan sonra Ayasofya'da kılınacak ilk namaz ile ilgili ayrıntıları merak eden vatandaşların gündeminde. Ayasofya Camisi'nin yarın kılınacak Cuma namazı ile birlikte açılacağı duyurulmuştu. Ancak Ayasofya Camisi'nin açılış programı Cuma namazında önce sala ve tekbirlerle başlayacak. İşte Ayasofya Camisi'nin açılışı ile ilgili detaylar...

AYASOFYA SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Ayasofya Camisi'nin açılışı 24 Temmuz'da kılınacak Cuma namazı olarak belirlendi. Yani İstanbul'da yarın saat 13.16'da kılınacak Cuma namazı ile birlikte Ayasofya Camii resmen ibadete açılmış olacak. Sabah saat 10.00’da sala ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur’an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Türkiye’nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet edecek. Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.

AYASOFYA AÇILIŞI NEDENİYLE HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili olarak, saat 20.00'den itibaren Ankara Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gülhane Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokağı, İshakpaşa Caddesi, Küçükayasofya'dan Torun Sokak'a katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane içerisi, Alemdar Caddesi (Tramvay Yolu) ve Tarihi Yarımada'ya bağlanan yollar araç trafiğine kapatıldı.

Bu yollara alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil - Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Galata Köprüsü güzergahları kullanılabilecek.

AYASOFYA NEREDE?

Ayasofya Camisi, İstanbul'da tarihi yarım adada Sultan Ahmet Camii'nin karşısında bulunuyor.

Ayasofya Camisi'nin imam hatip ve müezzinleri açıklandı

86 yıl aradan sonra yarın kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Cami-i Şerifi’nde Cuma namazı öncesi icra edilecek program belli oldu.

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu, Ayasofya Cami imam hatipleri oldu.

Sultanahmet Cami Müezzini Ahmet Hadi Duran ve Sultanahmet Cami Müezziniİbrahim Çoban, Kadıköy Selamiçeşme Cami Müezzini Şükrü Asıleren, Emirgan Camisi İmam Hatibi, Beyazıd Cami Müezzini Rıdvan Akbaş Ayasofya Camisi Müezzinleri oldu.