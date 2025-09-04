Habertürk
        Ayçiçeği hasadında biçerdöverin altında kaldı | Son dakika haberleri

        Ayçiçeği hasadında biçerdöverin altında kaldı, kurtarılamadı

        Edirne'de, ayçiçeği hasadı sırasında biçerdöverin üzerinden geçmesiyle yaralanan Ahmet Arıcan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 15:30 Güncelleme: 04.09.2025 - 15:30
        Ayçiçeği hasadında biçerdöverin altında kaldı
        Edirne'nin Uzunköprü ilçesin Turnacı köyünde ayçiçeği tarlasında biçerdöverle hasat yapan E.K., bu sırada Ahmet Arıcan'ı (64) fark etmeyip üzerinden geçti.

        Bir süre sonra durumu fark eden E.K.'nin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından, yaralı Arıcan’ı Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Arıcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Biçerdöveri kullanan E.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #edirne haberleri
        #biçerdöver
        #Son dakika haberler
