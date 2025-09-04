Ayçiçeği hasadında biçerdöverin altında kaldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesin Turnacı köyünde ayçiçeği tarlasında biçerdöverle hasat yapan E.K., bu sırada Ahmet Arıcan'ı (64) fark etmeyip üzerinden geçti.

Bir süre sonra durumu fark eden E.K.'nin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından, yaralı Arıcan’ı Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Arıcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Biçerdöveri kullanan E.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.