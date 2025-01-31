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        Haberler Magazin Ayda Aksel'den İlhan Usmanbaş paylaşımı: Türkiye'nin en önemli bestecilerinden biriydi

        Ayda Aksel: Türkiye'nin en önemli bestecilerinden biriydi

        Ünlü bestekâr ve eğitimci İlhan Usmanbaş, 104 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Ayda Aksel; "Türkiye'nin en önemli bestecilerinden biriydi İlhan Usmanbaş... Nurlar içinde yatsın" mesajını yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 08:45 Güncelleme: 31.01.2025 - 08:45
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        "Türkiye'nin en önemli bestecilerinden biriydi"
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        Türk çağdaş müziğinin öncülerinden besteci İlhan Usmanbaş, 104 yaşında hayatını kaybetti.

        Vefatının ardından oyuncu Ayda Aksel de İlhan Usmanbaş için sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda; "Türkiye'nin en önemli bestecilerinden biriydi İlhan Usmanbaş... Nurlar içinde yatsın" ifadelerine yer verdi.

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