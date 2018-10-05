Aydede filminin özel gösterimi yapıldı

Abdurrahman Öner’in yazıp yönettiği, Ezgi Mola’nın yanısıra Bilal Çilek, Mehmet Özgür, Ayşenil Şamlıoğlu, Reha Özcan, Banu Fotocan, Emirhan Ateş ve Nalan Kurucim gibi oyuncular yer aldığı Aydede filminin özel gösterimi Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşti.

Yapımcılığını Arzu Şenses Öner’in, yönetmenliğini ve senaryosunu Abdurrahman Öner'in üstlendiği, görüntü yönetmenliğini Meryem Yavuz’un ve sanat yönetmenliğini Elif Taşçıoğlu’nun yaptığı ‘AYDEDE’ 5 Ekim’de vizyona giriyor.

Aydede, Antalya’nın küçük bir köyünde E.T.’nin yerli versiyonu Badi’yi izleyip hayaller kuran öfkeli bir çocuk ile, başına bela olan bir miras ve başka birine kayan mahcup gönlüyle başı dertte genç bir annenin buruk hikayesini anlatıyor.

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