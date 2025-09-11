Habertürk
        Aydın'da 61 hastane personeli gıdadan zehirlendi | Son dakika haberleri

        Aydın'da 61 hastane personeli gıdadan zehirlendi

        Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan gıda zehirlenmesi olayında tedavi altına alınan 61 hastane personeli taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 07:19 Güncelleme: 11.09.2025 - 07:23
        Aydın'da 61 hastane personeli gıdadan zehirlendi
        Aydın'da, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan 61 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

        DHA'nın haberine göre; gıdadan zehirlendikleri belirlenen hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Tedavileri tamamlanan hastalar taburcu edilirken, zehirlenme olayına dün öğle yemeğinde verilen tavuktan kaynaklandığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

        #Aydın
        #haberler
        #Son dakika haberler
