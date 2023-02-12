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DHA

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, husumetlisi M.H.D (46) tarafından pusu kurulup, tabancayla başından vurulan Mehmet Sadık Coşkun (56), yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 19.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Bursa'da yaşayan M.H.D., iddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan ve çiftçilik yapan Mehmet Sadık Coşkun'u vurmak için Sultanhisar'a geldi.

Husumetlisini takip ederek bulan M.H.D, Mehmet Sadık Coşkun'un kendisini görmemesi için başka bir otomobilin arkasına saklanarak pusu kurdu. M.H.D., husumetlisi Coşkun'u, yanından geçtiği sırada tabancayla 3 el ateş ederek başından vurup, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Coşkun, ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Coşkun'un cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, cinayet şüphelisi M.H.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.