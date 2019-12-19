Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Aydın'da servis otobüsü alev alev yandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir fabrikada çalışan işçileri almaya giden sürücünün yönetimindeki servis otobüsünde yangın çıktı. Sürücü durdurduğu araçtan kendini son anda dışarı atarken, otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi

Aydın
DHA

Olay, saat 16.30 sıralarında İstasyon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ercan Çömlek, yönetimindeki 09 P 0129 plakalı servis otobüsüyle, işçileri almak üzere fabrikaya giderken, araçtan duman ve alevlerin çıktığını fark etti. Otobüsü hemen yolun sağına çekip durduran Çömlek, kendini dışarı attı.

Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüsün yandığını gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otobüs ise kullanılamaz hale geldi. Elektrik aksamından çıktığı üzerinde durulan yangın sırasında çevredekiler korku dolu anlar yaşadı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 3 gözaltı
GÜNDEMSamsun'da uyuşturucu operasyonu
Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den 'Akdeniz' mesajı
GÜNDEM"Akdeniz'de misafir değil, ev sahibiyiz"
YÖK'ten Şehir Üniversitesi açıklaması
GÜNDEMYÖK'ten Şehir Üniversitesi açıklaması
Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı
GÜNDEM14 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri... Lise önünde dehşet! Sultangazi'de 'yan baktın' kavgası cinayetle bitti
GÜNDEMOkul önünde 'yan baktın' vahşeti!
Ahmet Davutoğlu genel başkan oldu, parti yönetimi belirlendi
GÜNDEMParti yönetimi belirlendi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Mevlana'yı yaşam koçu görmek trajik bir yanılgı
GÜNDEM"Mevlana yaşam koçu değil"
Af yasası SON DURUM! Af yasası ceza indirimi son dakika bugün 19 Aralık genel af yasası
GÜNDEMAf yasası son dakika bugün ne oldu 2019
Selçuk Şirin: 71 rektörün atıf sayısı 0
GÜNDEMBilimsel yayın karnemiz neden zayıf?
Kocaeli'de tacizciyi bıçaklayan kadın beraat etti
GÜNDEMTacizciyi bıçaklayan kadın beraat etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X