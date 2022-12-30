Nazilli'de restoranda patlama: 7 ölü, 5 yaralı (2)



`BÜTÜN BOYUTLARIYLA İNCELENECEK´

Olayla ilgili açıklama yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Bugün 15.35 sıralarında bulunduğumuz cadde üzerindeki bir işletmede tüp değişimi sırasında oluşan bir patlama neticesi 1´i ağır 5 yaralımız söz konusu maalesef, 7 vatandaşımız da yaşamını kaybetti. Hastaneye intikalleri sağlandı. Çok üzgünüz. Böylesine bir kazanın yaşanmış olmasından, insanlarımızın yaşamını yitirmesinden büyük bir üzüntü duyuyorum. Allahtan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Çalışanın ilk beyanına göre tüpten bir koku geldiği, hatta yetkili kişinin gelerek değiştirme noktasında kokunun çıktığı kendisinin bazı insanları dışarıya çıkardıktan kısa süre sonra da patlamanın olduğu yönünde. Olay yeri incelememiz ve itfaiyemiz bütün boyutlarıyla inceleyecek. İlk tespitlerimize göre tüpten kaynaklı bir patlama olduğunu ifade edelim" dedi.

Burhan CEYHANMurat GÜRKAN-Davut CAN/AYDIN, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Burhan CEYHANMurat GÜRKAN-Davut CAN

2022-12-30 17:34:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.